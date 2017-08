Cabalga "En Tierras Salvajes"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uriel Santana es un chico reservado y franco, cuya pasión como los caballos lo convierte en el caballerango de la hacienda de la familia Otero. Pero tras el regreso de la joven Alejandra Rivelles Zavala (Nerea Camacho), Uriel no evitará enamorarse profundamente de ella, pese a los obstáculos que Doña Amparo (Daniela Romo) pondrá entre los dos,todo por su diferencia de clases.



Emmanuel Palomares interpreta a Uriel Santana en la nueva telenovela "En Tierras Salvajes", que se transmite de lunes a viernes a las 17:30 horas en Las Estrellas.



"Uriel es un chico que cuando lo deportan, él y su hermano se ven obligados a volver a México para empezar desde cero a trabajar en un aserradero, pero además se convierte en el caballerango de la hacienda a lo que le pone mucho esfuerzo y dedicación porque le apasionan los caballos. Luego llega al lugar Alejandra que es la sobrina de los patrones y se convierte en el amor de su vida", dijo Emmanuel Palomares en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me encanta entrar en esta situación que me obliga a leerme la historia. Es la clave en lo que escriben los escritores porque ellos te van a contar a quien debes interpretar. Es un personaje que tiene mucha actividad física. A nivel de entrenamiento tuve que hacerme dietas y al mismo tiempo adoptar las características de Uriel, por lo que aprendí a montar a caballo, a hacer kayak, a subirme en un toro –risa- y muchos aprendizajes que me dejan mucha preparación", continuó.



"Salvaje" en el show "Sólo para mujeres"



Además de la telenovela, Emmanuel Palomares se prepara para el regreso del show "Sólo para mujeres", donde mostrará su lado más sensual para consentir a sus seguidoras este mes de septiembre en su reestreno en la Ciudad de México y posteriormente la República Mexicana."Para septiembre tengo la fortuna de participar en el show ‘Sólo para mujeres’ y me invitaron Sergio Mayer y Alexis Ayala. Me encantó la idea como venezolano, puedo hacer algo distinto y sobretodo porque es un homenaje a la mujer, así que no iba a decir que no. Estoy seguro de que todas ellas se van a ir satisfechas. Visualmente tiene muchísima calidad y una variedad de nacionalidades en su elenco", agregó.



"Este show requiere mucho esfuerzo y actividad física. Implica mucha disciplina y dedicación y hay que hacerlo porque hay mucho trabajo coreográfico. Yo considero que todos los seres humanos tenemos una parte sexual que debemos explotar en algún momento; en mi caso este show es ideal para hacerlo. Podemos sacar la sensualidad que tenemos dentro de nosotros y hacerla relucir de manera más profesional pero también de forma entretenida", finalizó.



"En Tierras Salvajes" comenzó su emisión el pasado lunes 31 de julio. Es protagonizada por Claudia Álvarez, Cristian de la Fuente, Diego Olivera y Horacio Pancheri, y cuenta con las actuaciones de César Évora, Daniela Romo, Lisardo, Ximena Córdoba, y más.