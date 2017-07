¡Vuela alto con esta historia!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Victoria fue abandonada desde recién nacida por su madre, quien deseaba que ella tuviera una mejor vida de la que ella pudiera darle. Sin embargo, no sólo pasó por carencias económicas, sino que, además de ser enviada a un reformatorio por la malvada Gloria de Santibáñez, también acabó en prisión. Pero nada le impedirá a esta jovenalcanzar su más grande sueño: Convertiste en una atleta profesional. Además de todo, se verá envuelta en un triángulo amoroso entre Raúl de la Peña y Andrés Santibáñez, quienes darán todo con tal de ganarse el corazón de Victoria.



A partir de hoy lunes 10 de julio comienza a emitirse la nueva telenovela de Televisa "El vuelo de la Victoria", que podrá sintonizarse de lunes a viernes a las 17:30 horas (15:30 horario Hermosillo) en Las Estrellas.



Esta historia es protagonizada por Paulina Gotoen el papel de Victoria, Andrés Palacios como Raúl de la Peña y Mane de la Parra como Andrés Santibáñez,además de contar con las participaciones antagónicas de Susana Dosamantes como Gloria de Santibáñez, Jorge Poza como Julio y Elizabeth Álvarez como Magdalena.



La telenovelaes producida por Nathalie Lartilleux, quien también estuvo a cargo de otros melodramas conocidos como "Corazón indomable", "Inocente de ti", "Peregrina", "Cuidado con el Ángel" y más,además de ser pareja del también productor Salvador Mejía.



La protagonista y su amor por el deporte



Esta historia original de Carlos Romero ofrece una protagonista diferente a otros melodramas, pues Victoriaconcentrará su energía y fuerzas en competir en carreras de atletismo, incluso si tiene que enfrentarse a la maldad de los antagonistas de la historia o de renunciar al amor para prepararse profesionalmente.



Las grabaciones del programa iniciaron el 2 de mayo y la mayor parte del rodaje se llevará a cabo en una hacienda de Morelos, donde se alternará con algunos escenarios de la Ciudad de México.



¡Música, maestro!



Nathalie Lartilleux apostará el tema principal de la telenovela a la voz del cantante italiano Patrizio Buanne con la canción "Me enamoré", escrita por el compositor Jorge Eduardo Murguía.



Por otro lado, Mane de la Parra y Pauilna Goto no sólo se unirán en la pantalla, también detrás del micrófono, pues juntosinterpretarán el tema de salida de la novela, el cual se estrenará hoy mismo junto con el melodrama.



Polémica detrás de cámaras



Recordemos que Pablo Montero participaría en "El vuelo de la Victoria", sin embargo, se dio a conocer que Nathalie Lartilleux lo sacó de la producción por llegar tarde a las grabaciones y, según dio a conocer, con aliento alcohólico. Sin embargo, Montero negó en rueda de prensa a los medios que su salida de la telenovela fuese por dicha razón y argumenta que el problema se suscitó por una falla de horario del aeropuerto privado de la ciudad de Torreón, donde se encontraba en aquel entonces.



Otros actores que componen el elenco de "El vuelo de la Victoria" son Jorge Aravena, René Strickler, Natalia Guerrero, Juan Pablo Gil y más.