Una arpía vuela en camino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El público de Hermosillo deberá resolver un misterio: un hombre murió tras recibir un cuchillazo en la espalda y son ocho sospechosas que tenían motivos para asesinarlo.



Ana Patricia Roja es una de las actrices que encarnará a una de las posibles culpables en la obra de teatro "Las Arpías" que se presenta el próximo martes 27 de noviembre a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



"Es todo un reto porque me verán en un personaje distinto a lo que he hecho en telenovelas o cualquiera de mis proyectos. Creo que este es el encanto del actor, es decir, poder transformarse y generar una nueva personalidad e imagen, con diferentes matices, forma de caminar, tonalidad de voz y más", dijo la actriz Ana Patricia Rojo para EL IMPARCIAL.



"En la obra, yo me llamo Lucía. Yo hago a una mujer que no se ha casado, alguien que es un poco bipolar e impredecible, pero al final, como todos los demás personajes, tiene sus secretos y sus misterios. Van a descubrir que ella y las otras mujeres tiene sus motivos para haber asesinado a Marcelo, que es la ‘víctima’ aquí, así que todos tendrán que averiguar quién de todas es la culpable", continuó.



"Respeto a Cynthia Klitbo"



En relación al escándalo de la actriz Cynthia Klitbo, quien formaba parte del elenco pero decidió retirarse tras arremeter contra Maribel Guardia y Ninel Conde por faltar a los ensayos, Rojo opinó:



"Yo a ella la respeto muchísimo, como compañera, madre y mujer. Creo que al final, ella cedió su derecho a elegir. Todos podemos escoger dónde queremos estar y trabajar, con quién y más. Ella hizo su elección y eso es respetable. Yo le deseo lo mejor. Es lo único que tengo qué decir", finalizó.



Los boletos están a la venta a partir de este miércoles 1 de noviembre en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, con precios de 315, 575 y 725 pesos.