¡U2, gratis para ti!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una forma de consentir a sus lectores, EL IMPARCIAL invita a los seguidores de la banda irlandesa U2 a participar en la dinámica del periódico para ganarse un viaje gratis a Phoenix, Arizona para asistir al concierto que la agrupación ofrecerá en el University of Phoenix Stadium el próximo martes 19 de septiembre.



Esta promoción incluye transporte redondo, hospedaje y un pase doble para que cuatro afortunados ganadores puedan llevarse, cada uno,un acompañante al concierto.



La dinámica consiste en juntar la mayor cantidad posible de cupones, que salen todos los días en la edición impresa de Espectáculos de EL IMPARCIAL para entregarlos el próximo martes 12 de septiembre en las instalaciones del periódico, ubicadas en Sufragio Efectivo y Mina #71, Colonia Centro, en horario de 9:00 a 12:00 horas.Dichos cupones deben entregarse dentro de un sobre cerrado con el nombre completo del participante, teléfono, dirección y una copia de una identificación oficial con foto. Las cuatro personas con más cupones serán los ganadores y se darán a conocer el miércoles 13 de septiembre a través de EL IMPARCIAL.



Cabe destacar que los concursantes deberán contar con visa vigente para cruzar a Estados Unidos.



Festejan 30 años de"The Joshua Tree"



La agrupación liderada por el cantante Bono llegará a Phoenix en el marco de su gira "The Joshua Tree Tour 2017",en el que U2 celebra el 30° aniversario del lanzamiento de su quinto álbum de estudio: "The Joshua Tree", en el año de 1987.



Dicho disco, cuyas canciones en su totalidad fueron compuestas y escritas por Bono, es recordado por hacer acreedor a la banda de su primer premio Grammy como "Mejor Álbum del año",además de llegar al primer lugar de la lista de Billboard en Estados Unidos.Este material discográfico también fue reconocido por la revista Rolling Stones alsituarlo en el octavo lugar de los "10 discos esenciales del guitarrista", así como darle el puesto #26 en la lista de "Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos".



En esta gira de conmemoración, U2 no sólo tocará los temas del disco en su totalidadsino que además interpretarán, por primera vez en vivo, la canción "Red Hill Mining Town". Este tour se compone de 51 shows realizados en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Italia, España, Irlanda, Francia, Bélgica y Países Bajos) y finalizará en Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil).La gira concluiráel próximo 19 de octubre en Sao Paulo, Brasil,para que en diciembre U2 lance su décimocuarto álbum: "Songs of experience", el cual ya están en promoción con el estreno de su primer sencillo "You’re the best thing about me", que se publicó esta semana a través de redes sociales y plataformas digitales.