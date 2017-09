Así se vivió "La fiesta del siglo"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Rodrigo Tercero Fabre es un empresario mexicano con más de 20 años de experiencia en el manejo de discotecas y desde este punto de vista vio la forma desmedida en que varios jóvenes consumían alcohol. Con la ayuda de las luces, música y DJ’s para simular un antro, el conferencista ofreció el pasado 7 y 8 de septiembre en Light Club, la plática "La fiesta del siglo" a los jóvenes sonorenses para concientizar, de forma didáctica, sobre las realidades del alcoholismo.



"De lo que se trata de platicar es sobre fiesta, que es algo que nos gusta a todos. A lo largo de nuestra vida iremos a bodas, graduaciones, quinceañeras, antros y más y en todas ellas hay alcohol, pero hay que saber cómo conducirnos para bajar los índices de mortalidad", dijo Rodrigo Tercero Fabre, conferencista de "La fiesta del siglo" en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Nosotros les decimos lo que pasa a tu cuerpo conforme bebes alcohol y damos datos sobre qué tanta cantidad se necesita para quedar ebrio, sobre los riesgos del alcohol adulterado, la forma en que te expones cuando estás borracho y sus consecuencias. No se trata de satanizar esta bebida, sino que si vas a empezar a consumirla, debes hacerlo de forma responsable en el que no pongas en peligro tu vida y el de los demás", continuó.



A través de dinámicas como el juego de "El rival más débil", memes, doblajes de voz con personajes de caricaturas y programas que hablaron sobre el alcoholismo, anécdotas, registros históricos y más, Rodrigo dedicó alrededor de dos horas de conferencia ante el público de jóvenes y padres que aprendieron datos sobre la realidad del consumo de alcohol.



"La verdad en toda la Republica está grueso, hay estados con más problemas, pero la cuestión aquí es crear conciencia como país y darnos a la tarea de investigar y tomar decisiones sensatas. Hay gente que le gusta tomar, y algunos lo hacen de más, pero no toman en cuenta las consecuencias como los accidentes porque manejan borrachos. A través de esta conferencia les damos información para ayudarles a salvar sus vidas", agregó.



"La idea surgió cuando platicaba con un amigo que me dijo que sus hijos adolescentes ya empezaban a salir de fiesta y que quería hablar con ellos y no lo pelaban. Me pidió que les hablara porque decía que a mí sí me harían más caso porque trabajaba en un antro. Ahí me nació la idea de ‘La Fiesta del Siglo’ y es muy padre porque si con esto podemos salvar aunque sea una vida en cada ciudad que visitamos, eso es suficiente para nosotros", finalizó.