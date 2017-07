De Miss Sonora a Top Model of the World

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de coronarse como Miss Sonora el año pasado, Norhely Celaya ahora lleva el título de Top Model of the World México 2017,y será el próximo 14 de julio que competirá en la 24° edición del certamen, en su etapa global, que se llevará a cabo en El Gouna, Egipto, donde competirá con 44 países para llevarse la victoria.



En exclusiva para EL IMPARCIAL, la sonorense habló sobre su preparación para Top Model of the World 2017 y cómo su participación destacará la belleza de la mujer mexicana.



"Estoy concentrándome en los objetivos y metas por lograr. También estoy estudiando un poco más para conocer a mi país y así ser vocera de las maravillas de mi México. Por otra parte, de manera física, me preparo con entrenamiento deportivo y una alimentación balanceada, cuidados faciales y de cabello; incluso me hicieron un cambio de look. También con clases de pasarela para lograr la transición de Miss a modelo, que es en lo que más se enfoca este certamen", dijo Norhely Celaya, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Como representante de México quiero reflejar a una mujer como somos las mexicanas: Preparada, fuerte y constante,con una meta planteada y trabajando para conseguirla, sobre todo que logre reflejar la alegría que me causa ser la representante a nivel internacional y disfrutar cada paso que doy", continuó.



Miss Sonora debe estar preparada



La originaria de Hermosillo destacó que la próxima Miss Sonora debe ser una mujer preparada en varios ámbitos y que represente las características principales de la belleza sonorense.



"La próxima Miss Sonora debe ser una mujer preparada en todos los aspectos, fuerte y comprometida consigo misma y con su estado, disciplinada y consciente del trabajo y las bendiciones que le esperan. Con labor altruista de corazón y pasión por lo que hace", agregó."Yo creo que la mayor característica de la mujer sonorense es su fortaleza, decisióny la gran calidad humana, ya que somos capaces de actuar con el corazón para crecer, ayudar al prójimo y crear una mejor sociedad", finalizó.