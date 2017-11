Teo González planea festejo de aniversario

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Teo González, mejor conocido como el comediante de "La cola de caballo", está de manteles largos, pues planea el festejo de su 35° aniversario de trayectoria artística, el cual celebrará el próximo año con eventos, giras y presentaciones que englobará lo mejor de su carrera artística.



"Lógicamente el año que entra celebro los 35 años de mi carrera. Haré algunos eventos para agradecer a Dios y al público que han tenido que ver en mi carrera, como Jorge Ortiz de Pinedo, que es quien me dio la gran oportunidad de estar en las grandes ligas. Yo soy agradecido con la vida y la gente que me apoyó desde el principio", dijo Teo González en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Mientras planea su festejo del 35 aniversario, Teo González ya está de estreno con nuevo material de sketches, imitaciones y chistes en la gira que realiza por la República Mexicana, donde en algunas plazas se presenta con invitados especiales con quienes comparte el escenario.



"Ahorita por los 34 años, tengo una gira muy padre, en la que me presento con diferentes invitados en algunas plazas de la República. En este caso, ya llevo casi dos años con Jorge Falcón y ahora hago shows con la India Yuridia y Rey Rojas; de los mejores imitadores de Juan Gabriel. Lógicamente traigo cosas nuevas. Estrenamos un nuevo show con material distinto a lo que se ha visto en mis otras presentaciones", comentó.



"Tocamos por ejemplo el tema del Día de Muertos, que recién acaba de pasar, Halloween, hablamos de Donald Trump y de cómo de repente se puso de moda el stand up; que es algo que yo hago desde hace muchos años, pero no me vendía como tal. Contamos chistes, imitaciones, expresión corporal y un poco de todo para que se sienta una variedad completa", continuó el comediante que se presentará en Hermosillo el próximo 11 de noviembre.



"No hago chistes del sismo de México"



Aunque ya pasó poco más de dos meses del sismo que azotó el sur de México y algunos standuperos y comediantes ya bromean de ello, Teo González aseguró que jamás haría una rutina de comedia con aquello, pues nuevamente destacó que su rubro artístico no se encuentra en el humor negro.



"Quien se ríe de eso, seguramente no vive en la Ciudad de México; yo tampoco vivo ahí, pero sí tengo familiares, y quienes estuvimos preocupados por las personas que sufrieron esa catástrofe, sabemos que es un tema del que no se debe bromear", agregó.



"Hay gente que perdió todo, y no puedes sacar un chiste sobre eso. Definitivamente no es mi estilo y jamás lo voy a hacer. Si me burlo de la muerte, porque es parte de ser mexicano, incluso hacemos las 'calaveritas' que prácticamente se trata de eso, pero no de tragedias. Es un recurso muy barato hacer eso", finalizó.