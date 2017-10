Su mayor anhelo… ¡Estar en Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Banda MS está lista para regresar a Hermosillo en un concierto sin precedentes, pues esta vez se presentarán en un escenario distinto al palenque donde normalmente ofrecen sus shows.



La cita es este sábado 14 de octubre a las 20:30 horas en el Hipódromo de Hermosillo.



Oswaldo Silvas, vocalista de la agrupación, habló para EL IMPARCIAL sobre su emoción de regresar por segunda vez este año a la capital de Sonora.



"Estamos muy orgullosos de volver a una tierra tan bonita que siempre nos ha apoyado de una manera increíble y que aunque es nuestra segunda presentación este año en Hermosillo, volvemos con un show nuevo y diferente a cuando estuvimos en el Palenque. Siempre nos consideramos muy ambiciosos en cuanto a lo que queremos ofrecerle a nuestro público. En esta ocasión no estaremos todos amontonados en un redondel, sino que nos verán en un escenario completo y grande con pantallas y muy buen equipo de iluminación", dijo Oswaldo.



"La gira con la que vamos se llama ‘Es tuyo mi amor’ y hasta ahora nos fue súper bien tanto en los Palenques como el Auditorio Nacional. Es un ‘taco de ojo’ que puede disfrutar todo el mundo. La música es la de siempre; la gente se sabe nuestra historia como Banda MS, pero ahora agregamos canciones de nuestro más reciente disco ‘La mejor versión de mí’. Escucharán temas que interpretaremos por primera vez allá como ‘El color de tus ojos’, ‘Las cosas no se hacen así’, y muchos más que forman parte de este nuevo corte", continuó.



Felices de ayudar a RAS



El vocalista destacó la importancia de este concierto que se realizará a beneficio de la Fundación Movimiento RAS para niños con cáncer en Sonora.



"Agradecemos a Dios por toda la gente que piensa en quienes necesitan ayuda como los de la Fundación Movimiento RAS. Banda MS está orgullosa de unirse a esta causa y estamos agradecidos porque nos tomen en cuenta y queremos seguir siendo parte de este movimiento", agregó.



"Aunque en octubre se centra más la lucha contra el cáncer de mama, no hay que dejar de pensar en todas las personas que también lo padecen como los niños, los hombres, los ancianos, las mujeres y más. Estamos felices de que este concierto beneficie una causa tan noble como esta. Ojalá se llegue a la meta que se tienen contemplados para este sábado", finalizó.