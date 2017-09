"¡Vuela vuela!" por tus boletos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con canciones como "Vuela vuela" y "Para siempre" el grupo Magneto conquistó la década de los 90, y ahora está listo para revivirlas en el concierto que el ensamble musical "Únete a la fiesta" (Kabah, Sentidos Opuestos, Mercurio y Moenia) ofrecerá en Hermosillo el próximo sábado 14 de octubre en el Centro de Usos Múltiples.



"La verdad es que el espectáculo está súper bien armado en cuestión a luces y pantallas. La estructura del show está increíble pero creo que lo que la gente disfruta más es que son casi tres horas de puros éxitos, y todos se la pasan muy bien porque recuerdan todas las cosas de Kabah, Magneto, Mercurio, Moenia y Sentidos Opuestos", dijo Alan, de Magneto, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Creo que en cuestión musical tenemos tres horas de música, como si estuviera en una fiesta noventera, pero todos estamos en vivo, la gente se la pasa increíble, los músicos son grandiosos y va a estar muy padre", continuó.



El cantante que también es conocido por su faceta actoral en proyectos como "Alma indomable" (2009), "El amor no tiene precio" (2005), "Rayito de luz" (2000) y otrosdestacó que, a diferencia de otras presentaciones de Magneto, esta será la primera vez que alternará con otros artistas para interpretarno sólo éxitos de su agrupación, sino de quienes forman parte de "Únete a la fiesta".



"Esto de trabajar en un ensamble es muy padre y especial, porque todos estamos activos todo el show y compartimos el escenario los cinco grupos con canciones de todos. Es muy atractivo para la gente y está más que comprobado. Tenemos casi 10 Auditorios Nacionales, una gira de más de 30 conciertos, un disco que está por salir y un público que no deja de acudir a estas presentaciones", agregó.



"Por supuesto que por parte de Magneto van a escuchar canciones que fueron un hit en su momento como ‘Vuela vuela’, ‘Malherido’, ‘A la puerta del colegio’ y otras más, así como nosotros cantaremos los temas de otros grupos; algo que jamás se había hecho y que tuvimos la oportunidad de experimentar en esta gira", continuó.



Para finalizar, destacó que a pesar de que varios de sus fans les gustaría escuchar música inédita de Magneto, el grupo no tiene planes de continuar con nuevos proyectos tras terminar la gira de "Únete a la fiesta".



"La verdad no. Por ahora estamos solamente en un reencuentro; esto es mientras dura la gira y luego se acabó. Cada quien tiene sus negocios y profesiones a parte, así como familia, y aunque pasamos por etapas que son de todo un poco, esto está súper bien, porque es como una vacación de todo lo que hacemos, pero no hay planes de tal cosa", finalizó.