Mi mayor anhelo… ¡Verlos en Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para aquellos que quieren vivir la "Hermosa experiencia" que Banda MS ofrecerá el sábado 14 de octubre en el Hipódromo de Hermosillo, es bueno saber que a partir de hoy inicia la venta en línea de los boletos del concierto que darán a beneficio de la fundación para niños con cáncer Movimiento RAS.



Los puntos de preventa, que se ubican en el Hotel Fiesta Inn y Discos y Novedades, están listos para atender a sus compradores en horario de 11:00 a 19:00 horas; con precios de entrada en 350 (General), 1000 (Palco Plata), 1500 (Palco Oro).



A diferencia de sus exitosas presentaciones en el Palenque de la Expo Gan, Banda MS hará vibrar al público fuera del redondel, en un espacio abierto, con distribución de lugares que garantizarán la comodidad de los asistentes de esa noche.



La agrupación de regional mexicano llega a la capital sonorense en el marco de su tour "Es tuyo mi amor 2017", donde promocionan su más reciente disco "La mejor versión de mí", del que se desprenden canciones como "El color de tus ojos", "Las cosas no se hacen así", "Levántese tempranito" y más; además de incluir los éxitos favoritos de sus seguidores como "Háblame de ti", "No me pidas perdón", "Me vas a extrañar", "Mi razón de ser", "Hermosa experiencia", "A lo mejor", y más.



No te pierdas la oportunidad de vivir el concierto de Banda MS de manera diferente.



No olvides que puedes adquirir tus boletos a través de la página de Internet www.autoboleto.com, sin cobro agregado.