Toca las puertas en Hollywood

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vadhir Derbez actualmente está dividiendo su tiempo entre la música y la actuación, enfocándose principalmente en sus proyectos musicales, sin descuidar ningún ámbito de su carrera.



En entrevista exclusiva con FRONTERA el actor platicó sobre sus proyectos personales, luego de participar al lado de su famoso padre Eugenio Derbez en la cinta ‘How to be a Latin lover’.



En la cinta estrenada en cines en México el pasado mes de mayo, Vadhir interpreta al personaje de Eugenio (Máximo) en su etapa de juventud, participación que le encantó realizar al lado de grandes actores estadounidenses tales como Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel Welch, entre otros.



"Ya me había tocado trabajar con él (Eugenio) pocas veces pero algunas y en esta no me tocó directamente… él es muy exigente pero porque sabe muy bien lo que hace y sabe dirigir muy bien", comentó.



El joven actor reconoció la gran oportunidad que conllevó haber trabajado de nueva cuenta al lado de su padre, sobre todo por la magnitud de este proyecto y se encuentra agradecido por esta agradable experiencia.



Para Vadhir, trabajar en Hollywood puede resultar abrumante por la carga de trabajo, sin embargo considera que es parte del reto.



De momento el actor radica en Los Ángeles, California, donde ha estado tocando puertas, ya sea en castings para películas o series, todo eso construyendo su carrera como cantante en el mismo trayecto.



La comedia ‘How to be a Latin Lover’ vale la pena, argumenta Vadhir, ya que es tan divertida que es posible verla una y otra vez, además invitó a los lectores de Grupo Healy a que adquieran la cinta en DVD o Blu-Ray que sale a la venta este mes.



‘How to be a Latin Lover’ es una comedia centrada en la historia de un hombre que es dejado por su esposa luego de 25 años de matrimonio. Máximo (personaje de Eugenio Derbez), se ganó la vida seduciendo mujeres mayores, sin embargo luego de la separación debe mudarse con su hermana, donde aprende sobre los valores familiares.



Movido en la música



Actualmente Vadhir promociona su video ‘Me haces sentir’, donde su hermana mayor Aislinn Derbez y su esposo, el también actor Mauricio Ochmann, hacen la pareja principal de la historia.



La música del cantante va desde el género pop hasta las baladas que endulzan el oído.



"Estoy dándole muchísimo al proyecto musical, estoy dando presentaciones, estoy moviendo proyectos, sigo componiendo más rolas, haciendo videos de las canciones, ando muy movido en eso, le está yendo muy bien a pesar de ser un proyecto independiente", compartió.



Vadhir, el segundo hijo de Eugenio, está dedicado a hacer lo que le apasiona, sin descuidar ninguna de sus actividades.



"Yo creo que con organización y con un buen equipo se puede hacer todo con tiempo", expresó el actor, quien además recalcó que su material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, como YouTube, Spotify e iTunes.