Reflejan con arte a los Migrantes

HERMOSILLO, SONORA()

El público sonorense podrá visitar la exposición artística "Migrantes" desde hoy hasta el 24 de agosto en la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura, para apreciar las pinturas de los autores Manuel Romo Rodríguez y Silvia González Asencio, cuya inspiración surgió a partir del poemario de Carlos Valenzuela Quintanar.



Durante la inauguración de la exposición que se llevó a cabo el pasado miércoles 2 de agosto, Marianna González, coordinadora de Artes, habló sobre la fusión de las palabras con la imagen y destacó la generosidad de Silvia González al realizar un homenaje a dos grandes creadores: Manuel Romo y Carlos Valenzuela. También invitó a todas las familias para que aprecien la obra que permanecerá hasta el 24 de agosto.



Por su parte, la autora compartió que la idea de la exposición inició cuando el escritor llegó a solicitarles una obra de Manuel Romo para la portada de un poemario. Dijo: "Tuve la oportunidad de leer estos poemas que me llegaron al alma, mi esposo se nos adelantó en enero pero también estaba involucrado".



Carlos Valenzuela expresó: "Me interesó mucho Éxodo, un grabado de Manuel Romo Rodríguez, porque refleja un cúmulo de emociones de gente que pierde todo lo que tenía, o simplemente sale en búsqueda de algo. Por esto convoqué a una serie de autores de diferentes países para realizar una antología, con muy buena respuesta…estamos trabajando para sacarla este año".



El escritor compartió que dicha antología se donará a una institución no gubernamental para que la vendan y ayuden al migrante -el que llega a Hermosillo a través del tren.



En la inauguración los acompañó Ignacio Lagarda, cronista del Municipio de Hermosillo, quien aprovechó para asegurar que los migrantes somos todos. "El setenta por ciento de la población de esta ciudad lo es", aseguró.



Las pequeñas nietas de los pintores: Ximena Alejandra, Sophia Guadalupe e Isabella de 7, 5 y 4 años respectivamente, declamaron los poemas expuestos para deleite de los asistentes.