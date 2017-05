¡Para ponerse bien la falda!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este lunes inicia con el pie derecho, pues en el Palenque de la ExpoGan se presenta María José, ex cantante de Kabah, quien compartirá el escenario con Napoleón, el conocido “Poeta de la canción”.



La cantante y actriz mexicana, a su llegada al Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio Pesqueira de Hermosillo, en punto de las 12:30 horas de hoy, invitó a través de EL IMPARCIAL a todos sus seguidores hermosillenses a cantar al ritmo de algunas de sus canciones como “Adelante corazón”, “Prefiero ser su amante”, “No soy una señora”, y más; además de los temas más recientes de su carrera como “Las que se ponen bien la falda”, “Habla ahora” y “Lo que te mereces”.



“Nos espera mucha actividad, dinamismo, emoción, sensualidad y un poco de calor, porque como que me recibió muy fresco el asunto –ríe-”, bromeó María José para EL IMPARCIAL. “Definitivamente siempre me ha gustado hablar pro al género y con esta canción de ‘Las que se ponen bien la falda’ ha sido muy curioso porque al principio algunas lo tomaron muy agresivo, pero verán que bien la cantan las chamacas –risa-”, finalizó.



Si quieres ver a estos dos artistas compartir el redondel, acude por tus boletos a Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 250, 400 y 600 pesos. Venta telefónica al 6624619374.