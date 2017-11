Teo González no se ríe del sismo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque ya pasaron varias semanas del sismo que azotó el Sur de México y algunos standuperos y comediantes ya bromean de ello, Teo González aseguró que jamás haría una rutina de comedia con aquello, pues nuevamente destacó que su rubro artístico no se encuentra en el humor negro.



“Quien se ríe de eso, seguramente no vive en la Ciudad de México; yo tampoco vivo ahí, pero sí tengo familiares, y quienes estuvimos preocupados por las personas que sufrieron esa catástrofe, sabemos que es un tema del que no se debe bromear”, agregó.



“Hay gente que perdió todo, y no puedes sacar un chiste sobre eso. Definitivamente no es mi estilo y jamás lo voy a hacer. Sí me burlo de la muerte, porque es parte de ser mexicano, incluso hacemos las “calaveritas” que prácticamente se trata de eso, pero no de tragedias. Es un recurso muy barato hacer eso”, continuó.



El comediante que celebrará 35 años de carrera artística el próximo 2018 aconseja a los jóvenes standuperos a no hacer burla del sismo que azotó a México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y otros estados de la República mexicana el pasado 19 de septiembre y que dejó como saldo más de 300 muertos y cientos de damnificados.



"Hay tanto material para hacer chistes, que hablar del humor negro o de tragedias es mínimo; no equivale ni al 1% de lo que puede hacerse para divertir. Muy por de lado de si el humor es negro o blanco, hay estilos. Hay gente que va hasta la vulgaridad, y lo respeto, pero en lo personal, si aconsejo que no hagan burla de tragedias o se la juegan a que vayan o no a verlos", finalizó.