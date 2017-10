'Es puro amor lo que me obliga' este domingo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres años sin Alberto Portillo Alvarado, rapero sonorense conocido como “Eypa Penta” o “Tito Portal”, se han transformado en un ejemplo de solidaridad: Su familia, amigos y gente que se unió a la causa, realizan cada año un concierto para recordarlo, pero también para ayudar a los más desprotegidos.



“Es puro amor lo que me obliga” es la frase que Eypa se repetía a diario; ese sentimiento le movía en todos los ámbitos y fue por ello que el festival en su honor fue bautizado así: Ya son tres ediciones y esta, será en beneficio de los mexicanos afectados por los sismos.



“Era una frase que usaba muy a menudo; cuando él estaba enfermo, aunque sabía que estaba en fase terminal, de todas maneras la decía y seguía luchando, no tanto por él, sino por la gente que tenía alrededor, se nos quedó muy grabado a todos.



“Lo que hemos encontrado con estos festivales, es que hay mucha gente buena, gente que quiere ayudar”, dijo Abe Portal, también rapero y hermano del homenajeado, “también nosotros hemos tratado de cambiar la mentalidad que se tiene hacia el rap, ese estereotipo muy marcado, muy inclinado a lo negativo.



En las ediciones anteriores del festival se ha contado con la asistencia de más de 6 mil personas y esperan superar esa meta, que se refleje además en el número de toneladas de ayuda que se harán llegar a los damnificados en Centro y Sur del País.



Se solicita con mayor énfasis latas de leche para bebé, pañales, cobijas en buen estado y alimento para perros y gatos; de igual forma, pueden donarse elementos para formar kits de higiene personal con paquetes de papel de baño, jabón en pastilla, rastrillos y toallas sanitarias.



En cuanto a alimentos no perecederos, se solicitan café soluble, azúcar, arroz, lentejas, mayonesa y mermelada, así como galletas saladas y dulces.



Sobre la tarima estarán Atake FDD, Kafé con Leshe, Gusi Gusano, López Pérez, La Grim Factory, Capitán Mutante e invitados especiales en un evento totalmente familiar.



“Es puro amor lo que me obliga” se realizará este domingo 08 de octubre de las 17:00 a las 23:00 horas en la Plaza Alonso Vidal; puedes conseguir previamente tu pulsera de acceso con tu donativo en los centros participantes o directamente el día del evento.



CENTROS DE ACOPIO

Oficina (Londres 71, Col. Centenario)

Hairte Salón (Tamaulipas 51-A, Col. Centro)

Yonqui (Álvaro Obregón 75-B, Col. Centro)

Casa Madrid (Sufragio Efectivo 21, Col. Centro)

Curare (Blvd. Morelos 755, Plaza Laura)

Departamento de Economía (Edificio 10L, Unison)

Departamento de Trabajo Social (Edificio 10C, Unison)