Porter viene a crear conciencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por primera vez, la banda de rock alternativo Porter visitará Hermosillo, pues forman parte del elenco del Festival Tecate Sonoro 2017 que se realizará el próximo 28 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Parque La Ruina.



Fernando de la Huerta, guitarrista de la agrupación, habló para EL IMPARCIAL sobre lo que será el repertorio que traerán para su primer concierto en la capital sonorense.



"Estamos muy emocionados, ya que nunca hemos ido para allá. Andamos de estreno con nuestra canción ‘Cuxillo’, que salió hace unos meses. Es un tema muy energético que a la gente le gusta mucho escuchar en vivo. Así que traemos todas las ansias para estrenarlo en Hermosillo y además con las mejores canciones de nuestros discos como ‘Moctezuma’, ‘Atemahawke’, ‘Donde los ponys pastan’, y más", dijo Frenando de la Huerta para EL IMPARCIAL.



En plan de un nuevo disco



Con el lanzamiento de su más reciente sencillo "Cuxillo", Porter adelanta los detalles de lo que será su próximo álbum, tras el éxito de su último disco "Moctezuma" en el 2014.



"Lo que es ‘Cuxillo’ viene para formar parte de un nuevo disco que saldrá en el 2018. Apenas trabajamos en él, viajamos mucho para componer nuevas canciones, visitar otros estudios y esto nos emociona mucho porque es un sonido nuevo para Porter. Ahorita no tenemos un título para este material nuevo pero ya estamos contentos de que poco a poco agarra forma", continuó.



En rescate de las culturas



A través del lyric video de "Cuxillo", Porter muestra imágenes de criaturas propias del folclor mexicano debido a que, en palabras del guitarrista, el grupo busca que sus seguidores reflexionen sobre la conexión que se tiene con sus raíces, así como por la naturaleza misma; lo que abordarán en los próximos sencillos que formarán parte del nuevo disco de la banda.



"Nos encantó el arte que tiene el lyric video de ‘Cuxillo’ porque incluimos muchas criaturas mitológicas de la mitología mexicana como Quetzalcóatl. Es una manera de decir que estamos involucrados aún con nuestras raíces y que debe ser algo que no debemos dejar que se pierda. No debe haber separación de clases, cultura, colores, razas ni nada de eso. Queremos invitar a reflexionar y ser más amorosos con el prójimo, el planeta, los animalesy la ecología. Creo que será el mensaje más fuerte que trataremos de proyectar en este nuevo disco que viene para el otro año", agregó.



"Estamos en ese canal de crear conciencia para nosotros mismos y eso nos funcionó muy bien, por ejemplo en ‘Moctezuma’. Quisimos rescatar nuestras raíces y hablar del tesoro que tenemos como mexicanos, pero para nosotros mismos. En este nuevo disco así será. Es música que hacemos para nosotros, con la facilidad de que la hacemos ya de forma universal. Entonces la gente, quien quiera adoptar esta ideología, es bienvenida", finalizó.