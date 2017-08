Sofía Sisniega se desnuda por los animales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las redes sociales se encendieron con la más reciente campaña de PETA Latino, pues Sofía Sisniega, la actriz conocida como Paty Villa en la serie de Netflix "Club de Cuervos", se mostró completamente desnuda bajo la proclamación: "Cuerpo de vegano, naturalmente". Luego del poderoso mensaje que dejó en su cuenta oficial de Instagram, Sofía habló para EL IMPARCIAL sobre los beneficios a la salud que trae la vida de quien no come ningún producto animal.



"Hace tres años hice una campaña con ellos en contra de productos que experimentan con animales, y ahora traemos esto sobre la vida vegana. Es un hábito que está mucho más fuerte que nunca, promovido por una realidad porque nos hacen una creencia de que si no comemos carne no tendremos proteína, pero ya hay pruebas y hechos que demuestran que podemos llevar una vida saludable sólo con vegetales. Con videos e información, firmas y todo tipo de cosas que hace PETA para concientizarnos sobre nuestra forma de alimentarnos", dijo Sofía Sisniega para EL IMPARCIAL.



"Es un hecho que quienes son veganos suelen ser más delgados porque se baja muchísimo de peso. No es que quiera decirle a la gente que deba tener un cuerpo perfecto, de hecho soy de la firme creencia de que todos deberíamos aceptarnos como somos; sino estar en un buen nivel, sano y conectado por completo contigo mismo sin dañar a los demás", continuó.



Graba serie con Gael García Bernal



La actriz que protagonizó "Gossip Girl Acapulco" destacó también el gusto de grabar la nueva serie de FOX "Aquí en la Tierra", donde convive con el afamado actor mexicano Gael García Bernal, quien es uno de los directores de este proyecto.



"Estoy haciendo ‘Aquí en la Tierra’ que es una serie para FOX. Estoy supercontenta con este proyecto que se ve superinteresante, que es distinto a lo que se ha hecho. A mí me gustan las historias con tintes políticos y que reflejan mucha realidad de nuestro país, y creo que este programa cumple muy bien el trabajo, sobretodo de la mano de Gael García Bernal, Jorge Dorantes y Kyzza Terrazas, que son los directores", agregó.



"Gael es una persona super buena onda, alguien relajado, pero que toma enserio el trabajo. Me encanta ver que es muy generoso al momento de proponer cosas para una serie, y además se le nota que tiene muchísima experiencia. Lo padre de trabajar con él es que puedes soltarte y dejarte ir en las grabaciones, es alguien de quien se puede aprender mucho", finalizó.