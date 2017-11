Piden a "El Estudiante" en EU y Francia

CIUDAD DE MÉXICO()

Estados Unidos y Francia quieren hacer un "remake" de la cinta mexicana "El estudiante", que protagonizó Jorge Lavat en 2009.



El productor Gastón Pavlovich informó que las pláticas ya comenzaron, luego de que hace unos meses recuperó los derechos tras un proceso legal que involucró a la empresa distribuidora, ya desaparecida.



"La acabamos recuperar y estoy en negociaciones en ambos países para una posibilidad de remake; en conversaciones con películas X o Y (los otros productores) me empiezan a investigar y de pronto sale ‘El estudiante’, dicen que está muy bonito y sale eso", señala el ejecutivo.



"Sí veo en el futuro próximo el remake, denme chance de tres a cinco años para hacerlo", comparte Pavlovich.



"El estudiante" fue la ópera prima de Ricardo Girault, mostrando a un hombre maduro quien regresaba a estudiar a una escuela con jóvenes. Se mantuvo por cinco meses en cartelera.



GIBSON A HERMOSILLO



A Mel Gibson le gusta la ciudad de Hermosillo, Sonora y esa fue una de las razones por las cuales invitó a Pavlovich a producirle "The profesor and the madman", ahora en edición final.



En el largometraje, donde también actúa Sean Penn, se cuenta la historia del hombre que compiló la primera edición del diccionario Oxford de inglés.



"Mel es alguien que ama a México; me sorprendió cuando me dijo que había ido a Hermosillo, de donde soy, y fue una de las cosas por las que me dijo que quería fuera que su productor", comenta.



La colaboración inició cuando el mexicano leyó un libro con la anécdota del diccionario y se enteró que los derechos estaban con el ganador del Óscar por "Corazón valiente".



Lo buscó, llegaron a un acuerdo y entonces vino lo complejo, recuerda sonriendo Pavlovich.



"Lo complejo viene de las diferencias creativas, pero yo le delego a él toda la libertad ahí, aunque yo como productor debo de cuidar que se hagan las cosas como dijimos", apunta.