Peces y emociones sobre hielo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El frío llega a Tucson, pero no precisamente por el clima, sino por el regreso del emblemático show sobre hielo "Disney On Ice", que este año trae el espectáculo "Follow Your Heart" que ahora trae las historias de las películas "Intensamente" y "Buscando a Dory", en las funciones que se presentarán del jueves 12 de octubre al domingo 15 de octubre en el Tucson Arena Convention Center, de la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos.



"Este es un show que trae diferentes historias clásicas y favoritas de Disney donde, en esta ocasión, incluiremos a personajes de ‘Intensamente’ como ‘Alegría’, ‘Ira’, ‘Miedo’, ‘Desagrado’ y ‘Tristeza’, quienes contarán cómo ‘Riley’ maneja sus emociones de adolescente. Es muy bonito y conmovedor que ahora todos ellos estén en la pista de hielo", dijo Jesús Reyes, coordinador de relaciones públicas de Disney On Ice en Tucson, para EL IMPARCIAL.



"Además, según vimos en la película de ‘Intensamente’, a Riley le gusta el hockey y veremos a Mickey, Donald, Goofy, Minnie y más en números de coreografía que simulen un partido. Como otra adquisición nueva también estarán los personajes de ‘Buscando a Dory’, que también fue un enorme éxito taquillero el año pasado y que se unen para contar sus aventuras acuáticas", continuó.



La magia de Disney



sobre hielo



Al igual que cada año, Disney On Ice ofrece un show dirigido para toda la familia donde los icónicos personajes de las películas, así como las famosas Princesas Disney y sus príncipes, hacen elaboradas coreografías sobre hielo y cuentan historias que se complementan con la mejor producción en escenarios, luces, utilería y más.



"Tenemos muchísima tecnología, utilería muy innovadora que va a llegar al Tucson Arena, donde daremos 7 funciones para que toda la familia pueda disfrutarlo. Este espectáculo tiene artistas de talla internacional y hay gente que representa a todo el mundo y para ellos es como un sueño formar parte de un show donde pueden tener el papel de un príncipe o princesa de Disney, de Mickey Mouse y sus amigos, de algún personaje que de una manera u otra nos marcó en nuestra infancia", agregó.



"Para estar dentro de Disney On Ice los patinadores deben ser de talla internacional. Deben tener ya un currículum donde se note que han participado en otros shows o que tienen experiencia para este tipo de producciones, que la verdad son muy elaboradas. Por ejemplo, se requiere como 12 horas para montar todo el equipo, escenografía, luces y más para que luzca como debe de ser. También tenemos muy buena sincronización de luces, algunos lásers, vestuarios espectaculares y además que todos elementos se combinen con una gran pista de hielo", finalizó.



Los precios van desde los 20 dólares y descuentos para la noche de estreno que es el jueves 12 de octubre a las 19:00 horas. Podrán comprar sus entradas a través de www.ticketmaster.com o a también llamar al 180074530000 para la taquilla del Tucson Arena.