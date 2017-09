Una fiesta con Mercurio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un viaje en el tiempo a la década de los 90’s es lo que promete el ensamble musical "Únete a la fiesta" con Kabah, Magneto, Mercurio, Sentidos Opuestos y Moenia, que se reunirán por primera vez en un escenario sonorense el próximo sábado 14 de octubre a las 21:00 horas en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.



"Como grupo, Mercurio estamos muy contentos de todo lo que hacemos en la gira con Magneto y también con ‘Únete a la fiesta’, que se volvió una parte muy importante de esta nueva reunión y reencuentro. Nos divertimos mucho y en verdad engloba el sentimiento general de lo que fue la música de una década muy importante para muchas personas. Cuando vas al concierto, es como si estuvieras en 1998, porque te ponen todas las canciones que fueron hits de aquella época", dijo Elías Alberto Chiprut, de Mercurio, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Lo que van a escuchar es el soundtrack de tu preparatoria o secundaria. Por parte de Mercurio tendremos los mejores éxitos de nuestra carrera, y en general de todos los grupos que formamos parte de ‘Únete a la fiesta’ que son Kabah, Sentidos Opuestos, Magneto y Moenia. Además de eso hay una combinación importante que entrelaza la música de una banda con otra y más la forma en que se presenta. No es como un festival, sino que nos mezclamos en el escenario", continuó.



Demasiado felices



para retomar la música



Elías destacó que Mercurio disfruta plenamente de este reencuentro musical con otras agrupaciones; sin embargo, también decidió aclarar que, pese a ello, la agrupación que trajo éxitos como "Vuelo", "Chicas chic", "Azúcar y maldad", "Explota corazón" y más, no tienen planes de sacar música inédita, aún cuando estén por sacar el disco de "Únete a la fiesta" en octubre.



"La verdad disfrutamos de esto como locos. Cada concierto nos hace regresar a nuestra adolescencia. Todo lo que es cantar en el escenario, luego el backstage, luego irnos de fiesta cuando acaba el concierto nos reviven recuerdos súper padres de nuestro pasado. Estamos muy felices con el show como para ponernos a pensar en retomar algo de música inédita. Nada está descartado, pero por el momento no lo tenemos ni siquiera contemplado. Sólo queremos ir, hacer el show y divertirnos para pasarla como si literalmente estuviéramos en los 90", agregó.



"Lo que sí viene próximamente, por ahí en octubre, el disco de 'Únete a la fiesta’. Viene incluido el DVD de uno de nuestros conciertos que dimos en el Auditorio Nacional. Es un material muy especial para nosotros porque, aunque nos conocíamos y veíamos de vez en cuando en festivales, jamás nos tocó hacer gira juntos (a excepción de Magneto). Además nos escucharán cantar éxitos de otros grupos, porque como comenté, nos mezclamos en el escenario y nos pueden ver junto a Kabah o Sentidos Opuestos", finalizó.