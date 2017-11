"Run Coyote Run" regresa a Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La serie de FX, "Run, Coyote, Run" tuvo como escenario principal a los municipios fronterizos del estado, Agua Prieta y Naco, para retratar la vida diaria de los llamados "polleros" que ayudan a cruzar ilegalmente a mexicanos indocumentados.



La actriz Macarena Miguel, quien interpreta el papel de "Teresa" en la historia, confirmó no sólo que están a punto de grabar la segunda temporada, sino además, que nuevamente Sonora será parte de las locaciones.



"La historia es precisamente en la frontera. Tengo entendido que los polleros se quedarán en Naco y Agua Prieta otra vez, pero la historia sigue siendo ahí, así que prácticamente es casi un hecho que volveremos a vernos por allá", dijo Macarena en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Mi personaje se llama ‘Teresa’, novia de ‘Gamaliel’, uno de los polleros protagonistas. Ella es una chica de Guadalajara que llega al pueblo para buscar a su marido que se había ido a Estados Unidos. Cuando ella logra cruzar, se da cuenta que su esposo ya tenía otra familia, otra mujer, otros hijos, y en ese inter, ella sufre la desilusión de perder a su pareja, pero al mismo tiempo empieza a enamorarse de su pollero. Por eso decide irse de vuelta a Naco, con todo y su hijo, para estar con él", continuó.



Una crítica a las políticas migratorias



Con Maya Zapata, Harold Torres, José Ángel Bichir, Jean Roland Dusfresne y más, "Run Coyote Run" hace una crítica a las reformas migratorias de Estados Unidos y al actual gobierno de Donald Trump, que en esta segunda temporada, se especula tendrá una "aparición" en alguno de los capítulos.



"Es una crítica real, y cada capítulo es diferente sobre una persona que quiere cruzar la frontera. Esta historia está inspirada en casos reales y cuando estuvimos en Naco, nos dimos cuenta de cómo se mueven por allá y tuvimos una 'cucharada' de realidad. Es una tragicomedia, un tema muy fuerte de situaciones de gente que realmente la pasa muy mal", agregó.



Pide ayuda para cortar a su "patán"



Actualmente Macarena ve en cartelera su más reciente estreno "Cómo cortar a tu patán"; la película mexicana donde su personaje pedirá ayuda a una psicóloga para terminar con su pareja.



"Mi personaje se llama Karla y entonces recurre a Amanda (Mariana Treviño), una psicóloga que se dedica a aconsejar a tres jóvenes (entre ellos yo) para poder terminar con sus relaciones adecuadamente. En la película, ella no tiene un novio por patán, sino todo lo contrario; le lleva flores y peluches todos los días, se porta demasiado bien con ella, pero esa parte también le aburre mucho porque es muy monótono. Entonces no tiene un pretexto para cortarlo, pero ella ya tiene en cuenta que no quiere estar con él", finalizó.