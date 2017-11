Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, presentará su show de stand up

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la industria de la animación, una de las series más longevas son “Los Simpsons” con 29 temporadas, donde el protagonista “Homero Simpson” se posiciona como uno de los personajes más queridos de todos los tiempos.Imagen: ArchivoPor ello el actor Humberto Vélez, quien dio voz a Homero en la versión latinoamericana durante 14 temporadas, visitará por primera vez la ciudad de Hermosillo para presentar su conferencia y stand up “¡Anda la Osa!” el próximo jueves 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico del Estado.Vélez está listo para presentar su show donde no sólo hará imitaciones de Homero y citará algunas de sus frases célebres como “A la grande le puse Cuca”, “Me quiero volver chango”, “El coco está en la casa” y más, sino que compartirá con el público su experiencia en la industria del doblaje de voz ya sea como intérprete o como director.Además de Homero Simpson, Humberto también encarnó para Latinoamérica a personajes de caricaturas, películas animadas y series como “Profesor Farnsworth” (Futurama), “Peter Griffin” (Padre de familia, primeras 2 temporadas), “Tito Makani” (Rocket Power), “Winnie Pooh”, “Pelusa” (Stuart Little), “Robert Callaghan” (Big Hero 6), “Tony Soprano” (Los Soprano), entre otros.Como director de doblaje, Vélez estuvo a cargo de “Los Soprano”, “Los Simpson” (primeras 14 temporadas), “El Libro de Pooh”, “Padre de Familia” (temporadas 1 y 2), “Educando a Helen”, “Futurama” entre otras más.Actualmente el actor de 62 años ya no hace la voz de Homero Simpson, pues en el 2005 el sindicato mexicano de la A.N.D.A. despidió a casi todo el elenco de doblaje de la serie para reemplazarlo en la temporada 15 por otros intérpretes que hasta la fecha son quienes ponen la voz a los personajes de la caricatura.Los boletos para el show de doblaje “¡Anda la Osa!” de Humberto Vélez están a la venta en Anime Shop (dentro de Galerías Mall), The Cave Coffe (Pabellón Reforma local k-1), Imperial Diseño (por fuera del Tianguis Héctor Espino) y Mundo del Cómic (Calle Profesor Manuel M. L. Radillo #14, Col. San Benito) con precios de 150 pesos (boleto General) y 200 pesos (boleto VIP).En la compra de tu boleto VIP +50 pesos (total de 250 pesos) llévate un autógrafo y tómate una foto con Humberto Vélez después del show.16 de noviembre viene Humberto Vélez14 temporadas como Homero Simpson7 de la noche inicia el show¿Qué? “¡Anda la Osa!” Conferencia de doblaje y show de stand up¿Cuándo? Jueves 16 de noviembre¿Hora? 19:00 horas¿Dónde? Auditorio Cívico del Estado¿Precios de los boletos? 150 pesos (General), 200 pesos (VIP) y 250 pesos (Boleto VIP con autógrafo y foto incluidos)¿Dónde los compro? Anime Shop (dentro de Galerías Mall), The Cave Coffe (Pabellón Reforma local k-1), Imperial Diseño (por fuera del Tianguis Héctor Espino) y Mundo del Cómic (Calle Profesor Manuel M. L. Radillo #14, Col. San Benito)Nota: Evento para todas las edades.