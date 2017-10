"El Señor de los Cielos" con nueva "Niña"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mientras que la quinta temporada de "El Señor de los Cielos" despidió con honores al actor sonorense Jorge Luis Moreno, quien interpretó a "El Chacortita", la actriz oriunda de Cananea, Lilo Durazo, se integró en esta quinta temporada con el papel de "La Niña", una ruda asesina y guardaespaldas que protagonizó algunas de las mejores escenas de acción de estos capítulos nuevos.



"Estuve con el personaje de La Niña. Ella es una mujer de la Mara Salvatrucha que radica en Los Ángeles y ‘Chacortita’ (Jorge Luis Moreno) necesita un ejército y la mandatraer para convertirla en su asesina y guardaespaldas. Con el tiempo hay un romance entre ambos y, después de que muere,se convierteen la protectora de Víctor Casillas", dijo Lilo Durazo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Sin doble de riesgo



Para la actriz sonorense, interpretar a La Niñafue un reto que requirió asesoría, preparación y coraje, pues ella decidió que no quería tener dobles de acción, por lo que aprendió lo necesario para actuarsu personaje.



"Ha sido todo un reto para mí como actriz.Para mi papel tuve que adaptarme a un nuevo acento porque no hablo como norteña sino como salvadoreña. También me tomé el tiempo para tomar con los ‘stones’, conocidos como los dobles de riesgo. Yo no quise uno, preferí hacer mis propias escenas y aprendí a usar cadenas, navajas, a hacer acrobacias,algo que a mí siempre me ha gustado y me he formado de esa manera, como alguien que le gusta arriesgarse", comentó.



"Además también, previo a cada filmación, me tenían que pintar 20 tatuajes y fue todo un trabajo de equipo", continuó.



Aún sin poder confirmar que La Niñaestará en la sexta temporada de "El Señor de los Cielos", Lilo Durazo enfatizó todos los aprendizajes y enseñanzas que su personaje le dejó.



"La Niña me enseñó a estar más en el presente, a ser fuerte y no pensar tanto en el futuro. También a valorar a mis compañeros de trabajo y a quienes están detrás de cámaras que hacen una labor increíble", finalizó.