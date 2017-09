HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por segunda vez este año, Technicolor Fabrics regresa a Hermosillo para ser parte del elenco artístico del Tecate Sonoro 2017 que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en el parque La Ruina.



Sin embargo, a diferencia de su última presentación, el grupo sorprenderá al Estado con el estreno de su más reciente sencillo, que formará parte de un nuevo disco.



“No habíamos tenido oportunidad de ir a Hermosillo hasta principios de este año en el Festival del Pitic y nos sorprendió mucho ver que sí hay un público considerable que le gusta nuestro proyecto y tiene ganas de vernos, y eso es suficiente para que nosotros regresemos en este concierto masivo tan padre”, dijo Abraham López, guitarrista de Techicolor Fabrics, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Estamos contentos porque vamos a estrenar nuestro sencillo ‘Tiernos’ que salió en mayo, justo después de que estuvimos por allá en Sonora, así que esta vendría siendo la primera vez que lo tocamos para ustedes. Va a formar parte de un nuevo disco en el que ya trabajamos, pero aún no tenemos nombre ni fecha de lanzamiento. Lo que estaremos haciendo es sacar canción por canción para promocionarnos y esperamos traerles más sorpresas”, continuó.



PARA CANTAR CON SUS AMIGOS



El músico adelantó que este nuevo disco reunirá a Technicolor Fabrics con varios colegas artistas con quienes quieren tener la oportunidad de trabajar, ya sea a través de duetos o colaboraciones en composición, producción y más. Todo esto se realiza en el marco de su décimo aniversario como conjunto.



“Lo queremos hacer es trabajar con muchos amigos cercano de la música y trabajaremos con canciones de grandes artistas como Caloncho, los chicos de Camilo Séptimo, entre otros. Entonces queremos que se refleje esa unidad, ese compañerismo que hay en esta nueva generación de bandas. Puede que haya duetos o composiciones en conjunto; lo haremos de diferentes maneras para estar juntos”, agregó.



“Hay dos sentidos por los cuales se nos ocurrió el disco. Por un lado, tenemos la inquietud de renovar nuestro sonido totalmente. Entonces creemos que, si alternamos o creamos diferentes fórmulas en cada canción con distintos amigos, compositores, músicos y productores, podemos lograr parte de este resultado que buscamos. Al mismo tiempo, surgió espontáneamente de la buena convivencia y la frecuencia con la que nos reunimos con otros amigos de la música, además del interés en crear cosas juntos y compartirlas. Todo esto forma parte de nuestro décimo aniversario. No decidimos festejar ni nada pero toda esta renovación surge casualmente en la fecha”, finalizó.



EN CORTO



¿Cómo es para Technicolor Fabrics llegar al décimo aniversario de su carrera?



Es súper enriquecedor. Somos una banda que nos llevamos muy bien, tenemos una buena dinámica y muy positiva que nos mantiene juntos todo este tiempo. Es un proyecto que, sin explotar el crecimiento de la noche a la mañana, se nota nuestra evolución, sobretodo en los últimos tres años que se nos abrieron las puertas a países como Colombia, Perú, El Salvador, Estados Unidos y la frecuencia con la que Technicolor Fabrics se presenta.



¿A qué irá dirigida la composición del nuevo disco de Technicolor Fabrics?



Nos enfocamos en vivencias y en cosas que pasan en nuestro día a día. Le cantamos al amor y por ende también a la reflexión, y que todos sean consientes de lo que nos sucede. Hay mucho qué explorar líricamente y por ello nuestras canciones no se encasillan nada más en una cosa.



DETALLES



¿Qué? Festival Sonoro 2017



¿Quiénes? Zoé, Mon Laferte, Los Auténticos Decadentes, Cartel de Santa, Porter, Siddhartha, Reyno, Techicolors Fabrics, Los Daniels, LNG/SHT, Okills, The Mud Howlers, Akasha, La Toma, Triciclo Circus Band y Serbia



¿Cuándo? Sábado 28 de octubre a partir de las 14:00 horas



¿Dónde? Parque La Ruina



¿Boletos? 450 (General), 650 (Preferente) y 1000 pesos (VIP).

¿Dónde los compro? Innova Sport, Taquillas del Parque La Ruina y a través de www.superboletos.com