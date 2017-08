"Like" para esta conductora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jimena Gállego no sólo tiene una carrera como comunicóloga que se destacó por su carisma en el programa "Cuéntamelo Ya", sino además es una de las figuras públicas más populares de las redes sociales, pues a través de su página de Facebook enseña a sus seguidores algunas de sus mejores entrevistas a personajes célebres como Yordi Rosado, Joaquín López Dóriga, Julio Ramírez (Reik), entre otros más.



Ahora la conductora habló para periódico EL IMPARCIAL sobre las bendiciones de su profesión.



"La verdad estoy feliz de la vida, porque ahora está esto de las redes sociales y de alguna manera yo que ya llevo mucho tiempo en la industria de la televisión y la música, es una bendición que puedas tener un contacto directo con el público que puede conocerte a través de Internet. Entonces eso es muy bueno y para mí como comunicadora y entrevistadora es genial entrevistar gente importante y conocer yo misma mi propia línea de comunicación con mi público", dijo Jimena a EL IMPARCIAL.



"Mis inicios en redes sociales fueron muy orgánicos, poco a poco. Pero creo que es mejor así porque creo que de repente puedes ponerte muy de moda y de la nada desapareces, entonces he tratado de ser paulatina y sólida. Lo padre es que me puedo acercar a la gente y mostrarles mis redes y entrevistas y gracias a Dios mis trabajos les gustan y los que vienen son todavía mejores", continuó.



Impactada por Eva Hughes y López Dóriga



En su amplia trayectoria como conductora y cantante, Jimena destacó que hubo dos personas en su repertorio de entrevistas que la impactaron profundamente. Una de ellas es Eva Hughes, la Directora y CEO de Condé Nast México y Latinoamérica, y el afamado conductor de noticias Joaquín López Dóriga.



"Alguien que me impactó mucho al momento de entrevistarla fue Eva Hughes. Es una mujer muy exitosa y trabajadora y algo que me sorprendió es que me dijo: ‘La comunicación que tú das es la que siempre te van a regresar. Entonces si eres comprometida con tus redes sociales, con tus fans y con tu foro, ellos se comprometerán contigo’. Eso me llegó muchísimo de una mujer que edita muchísimo revistas y me encantó", agregó.



"En cuanto a López Dóriga, cuando le pregunté cuántas veces corrobora una noticia antes de darla, él me dijo que cinco veces. Él atribuye eso a la credibilidad que tiene y es verdad. En México cuando pasa algo, la gente acude a sus redes sociales para confirmar si es o no cierto. Eso fue impresionante para mí, y la forma en la que él toma muy enserio su trabajo, me inspiró bastante", finalizó.