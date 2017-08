Lista para su primera telenovela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de egresar del CEA Televisa el pasado mes de diciembre, Ana Lorena Elorduy sonríe ante su primer personaje en una telenovela, pues la joven actriz está lista para encarnar a Elsa de la Peña en "El vuelo de la Victoria", donde personifica a una chica con trastorno de bipolaridad.



"Mi personaje tiene bipolaridad, y nunca sabes cómo va a reaccionar exactamente ante las cosas que pasan en la historia. Elsa es una niña muy madura e inteligente, pero también muy influenciable. Ella adora a Raúl (Andrés Palacios) porque es la única persona que siempre ha estado para ella durante toda su vida desde que la adoptó luego de que su papá biológico, que también tiene bipolaridad, es internado", dijo Ana Lorena para EL IMPARCIAL.



"Cuando llega Victoria (Paulina Goto) a sus vidas, Elsa la ve como su única primera amiga. Se vuelve crucial en su bienestar, pero en esta historia también entra Magdalena (Elizabeth Álvarez), que es su tía, pero como ella está celosa de Victoria le empieza a meter ideas en su contra", continuó.



Para personificar a la hija de Raúl de la Peña, quien en la historia sufre de este padecimiento mental, Ana Lorena Elorduy se preparó sobre el tema y estudió al respecto a través de libros especializados en la materia.



"Yo, de principio, investigué muchísimo al respecto de niños y adolescentes con este trastorno y lo que me di cuenta de lo que pasa con ellos es que tienen dos fases muy significativas en sus vidas: Una es la depresión y la otra la maniaco-depresión. En algunos momentos se sienten supertristes, no tienden su cama, duermen todo el día, no comen y en la otra parte es que de pronto tienen muchísima energía, es decir, no duermen, están superfelices, hiperactivos todo el día y más", continuó.



"Leí tres novelas sobre la depresión, fui a un psiquiátrico a entrevistar a adolescentes con bipolaridad para tener más o menos la referencia de la enfermedad, porque además el 60% de estos casos intentan suicidarse y aproximadamente el 30% lo consigue. Entonces síhablamos de un problema muy serio, muy significativo en las vidas de estos personajes", finalizó.



La nueva telenovela "El vuelo de la Victoria" se transmite de lunes a viernes 17:30 horas a través de Las Estrellas. La historia es protagonizada por Paulina Goto, Andrés Palacios y Mane de la Parra, con la participación de Susana Dosamantes, Jorge Poza, Elizabeth Álvarez y más.