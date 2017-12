Vienen juntos y revueltos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 2018 augura un buen año para los amantes del rock en español; pues dos de las bandas más emblemáticas preparan su llegada a Hermosillo, Sonora.



Hombres G y Enanitos Verdes visitarán la capital del estado con un icónico concierto que se llevará a cabo el 7 de marzo del 2018 a las 21:00 horas en el Hipódromo de Hermosillo; en el marco de su tour musical "Huevos Revueltos".



Este nuevo proyecto llega tras 10 años desde que ambas bandas se conocen, y ahora prepararán un show donde los dos grupos musicales compartirán el escenario para interpretar temas de sus trayectorias artísticas.



Hombres G, la banda española de pop-rock que se formó en 1982, es una de las pocas agrupaciones que continúan activos con producciones como "Polvos pica-pica" (2015), "En la playa" (2011), "Desayuno continental" (2010), entre otras más que forman parte de los 16 álbumes de su carrera.



La banda formada por David Summers, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez y Javier Molina es recordada por canciones que sus seguidores convirtieron en éxito como "Devuélveme a mi chica", "Temblando", "Lo noto", "Te quiero", "Si no te tengo a ti", "Venezia", "El ataque de las chicas cocodrilo", "Marta tiene un marcapasos", "Suéltate el pelo" y más.



Listos para levantar su "muralla verde"



La banda oriunda de Argentina, Enanitos Verdes, también regresan a su consentida tierra sonorense después de que el vocalista Marciano Cantero se instalara en Hermosillo.



La agrupación que tuvo sus inicios en la música en 1979 es considerada una de las más importantes del rock en español junto a bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Caifanes, Mägo de Oz y más.



Con discos como "Tic Tac" (2013), "Live at house of Blues, Sunset Strip" (2011), "Inéditos" (2010), "Pescado original" (2006) y más dieron a conocer su música a las nuevas generaciones mientras que canciones como "Lamento boliviano", "Luz de día", "Tu cárcel", "Amores lejanos", "La muralla verde", "Mi primer día sin ti", "Por el resto", entre otras, siguen vigentes y cantándose en la industria musical.



No te pierdas la oportunidad de ver a estas icónicas bandas juntas por primera vez en un escenario y de vivir la música de Enanitos Verdes y Hombres G de diferente forma.Los boletos estarán a la venta a partir del 7 de diciembre en hotel Holiday Inn (Blvd Kino), La Onda Latina, Discos y Novedades y www.autoboleto.com.