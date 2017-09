¡Vive una nueva experiencia con Banda MS!

HERMOSILLO, Sonora()

Una gran oportunidad de disfrutar de una nueva experiencia musical tendrán los seguidores de Banda MS, el próximo 14 de octubre, ya que los oriundos de Sinaloa traen, en esta gira de conciertos, un nuevo formato de show distinto al de bailes y palenques que han manejado con anterioridad en esta ciudad.



Claudia Téllez, fundadora de Movimiento RAS, dio detalles acerca de la presentación que se llevará a cabo a beneficio de niños con cáncer en Sonora: "Va a ser algo muy padre y diferente para los fans, puesto que Banda MS siempre se ha presentado dentro del redondel, ahora estarán en un espacio abierto que es el Hipódromo de Hermosillo, así que el show va a tomar un estilo diferente de todo lo que se ha visto antes en esta ciudad", comunicó.



Téllez agregó que quienes asistan a ver a los intérpretes de "No me pidas perdón", "Me vas a extrañar", "Las cosas no son así" y "Hermosa experiencia", podrán disfrutar de otra novedad, que son los nuevos palcos del recinto: "la distribución de los lugares será algo muy interesante, son espacios ubicados en desniveles y cada uno tiene su barra, lo que vas a tener enfrente es una mesa empotrada en tu área como si fuera un palenque; es una nueva inversión en el hipódromo la cual se va a quedar para todos los eventos posteriores", reveló.



Arranca la venta de boletos



Otro dato interesante es que los boletos se podrán adquirir vía Internet sin cargo extra.



"A partir de mañana lunes 4 de septiembre inicia la venta en línea en www.autoboleto.com sin cobro agregado, como normalmente ocurre cuando compras en este formato, mientras que los puntos de venta serán Fiesta Inn, Discos y Novedades, con horario de 11:00 a 19:00 horas", aclaró Caludia Téllez.



El lugar se dividirá en seis diferentes localidades con precios desde 350 pesos general hasta de Mesa Platino, con un costo de 2500 pesos.