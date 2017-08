Entregada para ser Miss Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El certamen de belleza Miss Sonora 2017 está a menos de un mes de llevarse a cabo para escoger a la representante estatal que irá a la etapa nacional de Miss México. Por ello, la hermosillense Joselyne Sauceda Rascón se apoya en su actitud positiva y entusiasmo para coronarse como la nueva Miss Sonora 2017.



"Siempre admiré la belleza de la mujer, la elegancia y la moda, y siempre he tenido la inquietud de vivir esta experiencia ya que siempre he pensado que es una gran oportunidad de crecimiento y seguridad para mí misma", dijo Joselyne Sauceda Rascón en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Yo creo que mis fortalezas para el certamen de Miss Sonora son mi capacidad de ser positiva, mi responsabilidad ante cualquier situación y mi total entrega en mis proyectos de vida", continuó.



Una reina empática con la sociedad



La estudiante en Licenciatura en Médico Cirujano Dentista está decidida a convertirse en Miss Sonora 2017, y para ellotiene claro qué es lo que debe caracterizar a la próxima representante de belleza en nuestra entidad. Para la joven de 22 años, Miss Sonora debe empatizar con las causas sociales, y de forma personal a Joselyne le gustaría ayudar a personas en situaciones vulnerables.



"Miss Sonora debe ser caracterizada primero que nada por su belleza física e inteligencia, como también tener seguridad en sí misma, carisma y proyección y no menos importante saber comunicarse de manera asertiva, ser disciplinada y responsable, conocer sus fortalezas y aprovecharlas. Un punto muy importante con el cual debe contar es ser empática con las causas sociales", agregó.



"En cuanto a servicio social, Miss Sonora debería ser humanitaria y apoyar a una institución ya establecida que ayude a personas en situaciones vulnerables", finalizó.