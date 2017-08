Prepara concierto de ópera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Paulina González es una joven soprano que se destacó por participar en eventos culturales de gran impacto en la entidad como lo es el Festival Alfonso Ortiz Tirado o el Festival Internacional del Pitic.



Ahora la sonorense está lista para continuar su preparación académica en la Universidad de Manitoba en la ciudad de Winnipeg, Canadá, y para financiar su maestría en canto e interpretación vocal ofrecerá un concierto de ópera junto a intérpretes y músicos invitados el próximo 16 de agosto a las 20:00 horas en la Sociedad Sonorense de Historia.



"Es un concierto de ópera donde me van a acompañar algunos cantantes y otros instrumentistas como Ernesto Ochoa, Selma Ceja, Nubia Jaime Donjuan, Erick Cruz, Omar Nava Báez, Ignacio Quijada y Humberto Oviedo. Tendremos la participación de la pianista Ilución Hernández, y el objetivo de este evento es para financiar parte de mis estudios en Canadá", dijo Paulina González en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me iré a vivir por allá por tres años para continuar con mi preparación académica en música. Estudiaré canto e interpretación vocal en un programa de maestría en la Universidad de Manitoba en la ciudad de Winnipeg. Yo espero por medio del concierto reunir alrededor de 18 mil pesos", continuó.



Un variado programa



Además de tener como invitados a tres tenores, un barítono, una soprano e instrumentistas, la presentación de Paulina González contará con piezas de ópera de afamados compositores de la historia universal, así como zarzuelas y finalmente boleros mexicanos para el disfrute del público general.



"He tenido presentaciones en distintos lugares donde me invitan a cantar, pero nunca había hecho un concierto, y mucho menos cobrar y me pareció una buena idea hacerlo en esta ocasión para ayudarme en los gastos de mis estudios. Por eso mismo lo hice. Sinceramente creo que voy a tener mucho apoyo de mucha gente porque ya bastantes me están contactando para pedirme boletos", agregó.



"Las entradas tendrán un costo de 100 pesos. Pueden buscar la página de Facebook Paulina González-Gran Concierto o pueden contactarme a mí directamente a mi celular 6623503587 para reservación de boletos o a mi correo electrónico pauli.goncerv@gmail.com", finalizó.