Hoy se celebra "La Fiesta Celta del Año"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche el rock sonará con el estilo de la música celta, pues los mejores tributos a emblemáticas bandas como Mago de Oz, Metallica y Avenged Sevenfold se presentarán en el marco de "La Fiesta Celta del Año" que se celebrará hoy sábado 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Bol 300 (Blvd. José María Morelos y Pavón 815, Cuarta Zona Militar).



Desde Navojoa, Sonora, La Sombra de Oz llegará para dar el mejor tributo a la emblemática banda española Mago de Oz; donde revivirán algunos de sus mejores canciones como "Fiesta Pagana", "La voz dormida", "Gaia", "La rosa de los vientos", "Hasta que el cuerpo aguante", y más.



La banda Ammonet, de Ciudad Obregón, viene a Hermosillo para complementar la "Fiesta Celta del Año" como uno de los mejores tributos a Metallica y resucitar los éxitos más sonados de su carrera como "Enter Sandman", "The unforgiven", "Nothing else matters", "One", "Fade to Black" y más.



Además el poder de las agrupaciones Sed y Zandor también estarán presentes para poner lo mejor del heavy metal en el escenario del Bol 300.



Los boletos están a la venta en, Candiani, Mundo del Comic, La Onda Latina, El Mezquite, y Discos y Novedades, con precio de preventa en 80 pesos y 100 en taquilla.