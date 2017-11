Presentarán la obra "La Bella Durmiente" en el Teatro Emiliana de Zubeldía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El XV aniversario de la Compañía de teatro infantil “El Mago de Oz” no puede finalizar de mejor forma que con el estreno de un nuevo montaje teatral después de cinco años de no presentar una nueva producción.



Será este domingo 5 de noviembre que el 5° Festival para niños y no tan niños finalizará con la nueva puesta escénica “La Bella Durmiente” que se presentará a las 11:30 y 13:30 horas en el Teatro Emiliana de Zubeldía.



La obra narrará la historia de la Princesa Aurora, quien, cuando era bebé, es hechizada por la malvada Maléfica para que al cumplir los 16 años se pinche el dedo con una aguja y caiga en un sueño eterno.



Aurora sólo podrá despertar con el beso de su verdadero amor, por lo que el Príncipe deberá ir a su rescate y vender a las fuerzas del mal.



Los boletos están a la venta en Discos y Novedades y La Onda Latina, con precio de 100 pesos.