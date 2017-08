Arantxa cumple sus sueños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Arantxa Fernanda Ramírez Uribe está lista para cumplir sus sueños, pues luego de coronarse como Miss Nogales, ahora busca convertirse en la representante estatal de Miss Sonora 2017 en el certamen que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de agosto en Villa Toscana. La joven de 20 años habló para Periódico EL IMPARCIAL sobre cómo llegó a ella la oportunidad de ser una de las finalistas para el concurso de belleza más importante del estado y qué consejo daría a las niñas y jovencitas que al igual que ella quieran incursionar en este tipo de certámenes.



"Desde pequeña me encantaba ver los certámenes de belleza en televisión, aunque ese sólo es uno de mis sueños. Me concentré más en mi carrera que es Comercio Internacional y no fue hasta el pasado año 2016 donde me dieron la oportunidad de haber concursado en mi primer certamen local, lo cual me dejó con ganas de seguir y ver qué tan lejos puedo llegar y Miss Sonora es una meta grande que espero cumplir", dijo Arantxa para EL IMPARCIAL.



"Mi consejo para quienes quieren participar en un certamen sería que sigan su sueño y que sean felices, siempre y cuando no descuiden la escuela y se sigan preparando", continuó.



Su prioridad: Atender a la sociedad



Otra parte crucial de Miss Sonora es la forma en que sus candidatas quieren aportar a la sociedad, y en el caso de Arantxa, ella ya tiene en mente qué es lo que a ella le gustaría hacer en cuanto a servicio social en caso de coronarse como la nueva representante del estado.



"Creo que Miss Sonora es alguien que en cuanto a servicio socialdebe atender las necesidades en el territorio; por ejemplo, a los colectivos más vulnerables como las personas dependientes con discapacidades y menores con riesgos de exclusión. También a todos los sectores de población especialmente a los más chicos y a los mayores de edad en la promoción de convivencia y en la formación y prevención de salud", finalizó.