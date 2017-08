Sonora se corona en Guanajuato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El esfuerzo del cineasta sonorense Oliver Rendón ahora tiene su recompensa, pues el pasado sábado 29 de julio, "Loving South" se llevó el premio a "Mejor cortometraje" del Festival Internacional de Cine Guanajuato 2017.



"Fue para nosotros un honor muy grande porque Guanajuato es uno de los foros de cine más importantes de América Latina y nunca me pasó por la cabeza que fuera a ganar, sobretodo porque competíamos con cineastas consagrados. Cuando nos nombraron, yo no entendí que habíamos ganado –risa- Me temblaban las piernas y en el speech no sé qué dije; fue muchísima la emoción", dijo Oliver Rendón en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Muy contentos porque se reconoce un trabajo sonorense a nivel nacional; entonces eso nos emociona mucho porque somos casi pura gente de Sonora, además de que recordamos que el cortometraje fue apoyado por el ISC, el IMCA y muchas empresas de por allá. Estoy súper agradecido con toda la banda que nos echó la mano", continuó.



"Loving South" es un cortometraje que narra la historia de Adam, un guardián cvil de la frontera de México y Estados Unidos, cuya vida cambia radicalmente cuando forja un fuerte vínculo con uno de los migrantes capturados y le lleva a auto descubrirse sobre quién es en realidad.



"Mi inspiración fue que como muchos de nosotros; somos personas que convivimos con la frontera desde pequeños y nos sentimos asediados por las aduanas y retenes y por los gringos mismos a la hora de examinarte para cruzar y convivimos mucho con la temática de los migrantes y del cruce y creo que somos una generación que nos tocó vivir este tema muy de cerca", agregó.



"También un poco hablar de este personaje que se ve vulnerable ante sus creencias tanto patrióticas como de macho alfa y quería ver como seria la historia en la intimidad de este hombre que se auto descubre a raíz de lo que le pasa y creo que ser honestos con nosotros mismos es algo muy importante y crucial para todos", finalizó.