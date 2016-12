Betto "vive al día" en los XV de Rubí

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fiesta de XV de Rubí acaparó todas las miradas de los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales. Para el compositor sonorense Betto Martínez, fue de gran emoción que la canción “Ya no vivo al día”, lo interpretar en vivo el grupo sinaloense “Estilo de Rancho” durante el festejo de la quinceañera más famosa de México.



“El grupo se llama ‘Estilo de Rancho’ y es de Angostura, Sinaloa, de donde son los ‘Plebes del Rancho’. Lan canciones que grabaron que son mías se llaman ‘Humilde Ranchero’, ‘Ya no vivo al día’ y ‘Ni el bueno ni el malo’ también. Ellos se estuvieron presentando en los XV’s de Rubí y me mandaron un pedacito del video de lo que pasó donde está mi canción ‘Ya no vivo al día’ que estuvieron tocando en vivo en la fiesta”, dijo Betto Martínez en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“El representante se bajó con la gente y se grabó unos 40 segundos de la canción junto con todos los invitados. Estuve emocionado –ríe-. Me lo mandaron justo cuando me lo acabaron de grabar en el momento, osea a las 4:00 de la mañana de Agua Prieta. Fue bonito que de una manera u otra mi música estuvo con este grupo y en un evento tan viral como esto que pasó.



“Un secreto”



Por otro lado, el compositor sonorense se encuentra a la espera del estreno del videoclip de otro de sus temas “Guardemos el secreto”, a cargo del afamado intérprete Omar “El Alacrán” Valenzuela, que lanzará el material a través de redes sociales el próximo lunes 2 de enero del 2017.



“La canción está en plataformas digitales de música. Se llama ‘Guardemos el secreto’ y el videoclip se estrenará el día 2 de enero del 2017 en redes sociales. La compuse hace ya bastante tiempo y en el 2014 la grabó Omar ‘El Alacrán’ Valenzuela a uno de sus discos; pero a raíz de eso hubo gente interesada en este tema, así que se decidió grabar en un estudio de mejor calidad para por fin realizar el video oficial”, agregó.



“Es sobre un amante y en este caso en el video tratamos de ser un poco más originales. Hablamos de quienes tienen una doble vida pasional, que les gusta lo prohibido y la aventura. Este video contiene escenas de algunos lugares como Parral Chihuahua, en la Mina ‘La Prieta’ y Agua Prieta, Sonora. Fue incluido en un principio en un disco llamado “No hay quinto malo” que salió en el 2014, pero creo que esta remasterización de la ‘Guardemos el secreto’ se incluiría en el nuevo disco”, finalizó.