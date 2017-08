'Narcos' presenta a otro cártel despiadado en 3ra temporada

NUEVA YORK, EU(AP )

Puede que los seguidores de "Narcos" estén nerviosos por la tercera temporada de la serie, luego que Pablo Escobar, el personaje principal en las dos primeras, fuera eliminado. Sus astros aseguran que no hay nada que temer.



Pedro Pascal, quien interpreta al agente de la DEA Javier Peña, está muy contento de volver a la popular producción de Netflix.



"Una sorpresa diría yo para el público y para mí también, fue que Peña es parte de la tercera temporada, en la que desmantelamos el cartel de Cali. Me promovieron... al personaje, al personaje", bromeó Pascal la semana pasada durante una función especial en Nueva York del primer episodio, que se estrena el viernes.



Con la muerte del capo Pablo Escobar, un nuevo cartel pasa al primer plano: el cartel de Cali, encabezado por cuatro “padrinos” igualmente despiadados_ liderados por los hermanos Rodríguez Orejuela _ que penetraron en la política colombiana hasta el punto de financiar una campaña presidencial con fondos del narcotráfico.



"Son los padrinos de la industria de la cocaína", explicó Pascal.



"Sí, para el mundo son menos conocidos que Pablo Escobar, pero son más interesantes. Sé que es controversial decirlo, pero es la verdad. Tenían más dinero, más poder, un mayor alcance. Simplemente estaban más escondidos, lo que supongo es la razón por la cual tuvieron más éxito como jefes de la cocaína".



Pascal elogia la "imprevisibilidad" de la nueva temporada porque el público no puede sencillamente buscar en Google los acontecimientos, como lo harían con Escobar.



En mayo, antes de arrancar con el rodaje de uno de los últimos tiroteos de la temporada en Bogotá, los protagonistas de la nueva temporada aseguraron que, pese al perfil más político de los Rodríguez Orejuela, la serie se centraría en la caída del cartel de Cali.



“Como actor me hicieron falta cuatro capítulos donde se mostrara cómo trabajaban, qué hacían y cuál fue realmente su poder para corromper a toda la sociedad y tener conexiones con Europa, Panamá y Estados Unidos”, contó desde el set Damián Alcázar, quien encarna a Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali.



El cartel de Cali, con un perfil mucho más discreto que el de Medellín, permeó empresas, bancos, comercios y todos los aspectos de la vida cotidiana de Cali a principios de los años 90.



“Para hacer este negocio (Gilberto Rodríguez Orejuela) no creía que tuviera que ser violento y menos con la gente. No era el caso de Pablo (Escobar) que al final de su periodo de poder enloqueció y se hizo una bestia muy violenta”, explicó Alcázar sobre su personaje.

Miguel Ángel Sylvestre, quien actuó en la serie de Netflix "Sense8", es uno de los nuevos rostros de “Narcos”.



"Para mí era una buena oportunidad de trabajar con Netflix de nuevo y de trabajar con Pedro Pascal y eso es algo que siempre quise hacer, trabajar con Pedro. Así que era una buena oportunidad", dijo el actor.

Michael Stahl-David también se unió al elenco como un entusiasta nuevo agente de la DEA, Chris Feistl.



Stahl-David entiende que los seguidores de la serie puedan ser cautelosos sobre la nueva dirección que está tomando la historia, pero dice que no hay nada de qué preocuparse.



"No creo que la gente realmente sepa qué esperar. Están como que, 'Escobar murió, ¿de qué es la serie?'. Y pienso que es emocionante para la gente redescubrir lo que es ‘Narcos’ porque el futuro de ‘Narcos’ existe mucho más allá de Escobar y con el tiempo incluso más allá de Colombia, posiblemente. Esta tercera temporada es un maravilloso arco narrativo, es básicamente una miniserie en una temporada".



Pero Pepe Rapazote, quien hace del "padrino" Chepe Santacruz Londono, tiene una advertencia para quienes creen que a este nuevo cartel le irá mejor que al de Escobar.



"Uno puede esperar muchas movidas inteligentes del cartel de Cali, y puede esperar una caída también. Si hay algo que aprender de los carteles de la droga, es que nunca se salen con la suya, así que si están pensando comenzar su propio negocio de drogas, no lo hagan. Van a terminar presos o muertos", señaló.



La producción de la tercera temporada fue especial porque muchas de las locaciones fueron lugares donde los hermanos Rodríguez Orejuela, hoy en día presos en Estados Unidos, vivieron.



“Filmamos en la casa de Pacho (Herrera, otro líder del cartel), la real. Está abandonada y la restauramos y la decoramos toda. Y fue súper bonito porque uno llega a la localización, uno piensa que es imposible, pero tiene la escala de un capo”, afirmaba en mayo Salvador Parra, diseñador de producción.



También la casa del jefe, Gilberto, en la serie es donde vivió en la realidad. “Es una casa genial porque la planta de la casa es un alacrán perfecto. Es entrar a las locuras de esos personajes y entrar lo más a esa realidad que tuvieron esas gentes que fueron dueños de todo”, agregó.



Después de esta temporada, probablemente la trama siga en México.



Parra adelantó que retrocederá en el tiempo para contar los orígenes del narcotráfico también en ese país, en los años 70 y 80. Los cambios de país y temporada dejarán a Pascal, protagonista del programa desde el primer capítulo, en otro papel. Habrá que esperar otro año para saber cuál.

___

La periodista de AP Alba Tobella contribuyó a este despacho desde Bogotá.