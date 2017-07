Una "Doctor Who" mujer es genial: Jenna Coleman

BEVERLY HILLS, California(AP )

Jenna Coleman, una ex compañera de "Doctor Who", dijo que elegir a una mujer para protagonizar la longeva serie de ciencia ficción es “genial”.



"¡Me encanta!", dijo la actriz el lunes durante una conferencia de la Asociación de Críticos de Televisión sobre su serie de Masterpiece, "Victoria".



Este mes, se anunció que Jodie Whittaker será la treceava “Doctor Who”, y asumirá el papel del viajero galáctico que utiliza una máquina del tiempo con forma de cabina telefónica británica.



Coleman agregó que le parece que Whittaker es "brillante y adorable" y no puede esperar a escuchar su voz en el personaje.

“Es un momento muy emocionante”, dijo.



En "Doctor Who", de la BBC, el personaje principal puede regenerarse en nuevos cuerpos, lo que crea posibilidades infinitas para su elenco. Sin embargo, en los más de 50 años de la serie, nunca lo había hecho en el cuerpo de una mujer.



Coleman actuó como acompañante de “Doctor Who” de 2012 a 2015.