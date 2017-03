Actor de "The Walking Dead" revela que es gay

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Daniel Newman, actor de The Walking Dead y The Vampire Diaries, subió un nuevo video a YouTube donde hizo un anuncio muy importante a sus seguidores respecto a su sexualidad. En el video titulado "#OUTandPROUD" Newman, de 35 años, revelo que es gay y agradeció el apoyo de sus seguidores de redes sociales y de las series y películas en que ha aparecido.Contó que fue cuando estuvo como voluntario en un refugio para jóvenes LGBT donde le pidieron hablar de su orientación sexual. El actor dijo que es importante saber quién eres y que al momento de ocultarlo estás dañando cientos de millones de personas, pues hay en el mundo alrededor de 300 o 700 personas de la comunidad LGBT, cantidad mayor a cualquier ejército. "Nuestra cultura cambió en los últimos cinco u ocho años, el mundo entero ha cambiado", dijo Newman, el actor que también apareció en The Dark Knight Rises."Todos somos iguales, todos somos importantes", dijo el actor, y apuntó que en este momento el 10 por ciento de la población ha hecho pública su orientación y está orgullosa.Daniel Newman dijo que lo que sea que pase con su carrera va a pasar, pero que espera que sus seguidores usen el hashtag con el que tituló el video.En octubre de 2015 se había dado a conocer que un personaje de “The Walking Dead” era homosexual.