"Es mi humana favorita": Chris Evans sobre su ex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Chris Evans habló para la revista People sobre su ex novia Jenny Slate, y sus palabras han causado suspiros entre sus seguidoras.



Evans y Slate terminaron hace poco, y aunque el noviazgo no duró mucho tiempo, parece que para ambos fue una muy buena experiencia.



El actor de "Capitán América" está convencido de que Jenny es simplemente su "humana favorita":



"Ella es la mejor. Nunca he conocido a nadie en mi vida que maneje el idioma inglés como ella. Solo escoge oraciones precisas. Siempre le decía: ‘Acabas de escoger palabras increíbles que articulan bellamente lo que dices".



"Hablar con ella es una forma de arte, porque las imágenes asociadas a sus expresiones son tan coloridas. Ella es muy vulnerable, muy honesta, está muy interesada en los otros, más que en ella misma. Tiene mucha compasión", continuó Evans. "No hay nada que no se pueda amar de ella", expresó.



Aunque Evans es reservado con su vida personal, no tiene problemas en compartir las experiencias positivas en su vida.



"Y saben qué, si las cosas que haces, las cosas con las que te rodeas, son personas de calidad y experiencias hermosas no debe haber ninguna vergüenza en compartirlas", aseguró.



Hace unos días, Jenny Slate también habló muy bien de su ex.