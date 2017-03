Hoy le toca a las mujeres

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Muchas mujeres se preguntan qué prefieren los hombres: A las chicas dulces o a las chicas malas. Esta noche Gabriel Soto, Cecilia Galliano e Irina Baeva darán la respuesta a esta incógnita con el regreso de la obra de teatro "Porqué los hombres aman a las cabr..nas", que se presenta a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



"Me motiva el gran público que hemos tenido y que seguimos teniendo. Esa energía de la gente y saber que puedo darle un mensaje positivo a las mujeres porque yo soy muy feminista y considero que deben valorarnos más; respetarnos más de lo que se hace", dijo Cecilia Galliano, quien hará el papel de Bárbara, en entrevista previa a EL IMPARCIAL.



La argentina que radica en México interpretará a la mejor amiga de la protagonista, quien es una mujer que se deja maltratar y humillar por su novio, por lo que necesitará aprender a convertirse en la mujer más cabr…na de todas para aprender sobre amor propio.



"Dulce piensa que debe dejar que Jorge se aproveche de su cariño y dulzura para que la siga queriendo. Entonces Bárbara va a cambiar ese pensamiento y hacerle entender que su dignidad está por encima de todo; que debe tener un trabajo, que debe cuidarse, quererse y no permitir que el hombre la maltrate y la haga hacer cosas que la humillen", agregó Galliano.



Un mensaje también para los hombres



Gabriel Soto regresa como Jorge, el patán novio de la protagonista, quien se aprovecha de su dulzura y ternura para maltratarla psicológicamente, pero recibirá una cucharada de su propia medicina.



"Esta puesta en escena tiene más de 10 años, con diferentes elencos, y en lo particular es mi cuarta temporada. Me encanta ver que la gente se muere de carcajadas con un mensaje positivo, de reflexión, de cómo llevar una relación con respeto y sobretodo dignidad", dijo Gabriel Soto en entrevista previa a EL IMPARCIAL.



"En la obra llevamos esta situación al extremo para que el público se identifique. Todos los hombres hemos tenido algo de Jorge y todas las mujeres algo de Dulce, donde nos damos cuenta cómo conjugar esos dos mundos para que podamos tener una relación armoniosa donde todos ganemos", finalizó.



Los boletos están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, con precios de 330, 430 y 530 pesos.