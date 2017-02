"La Candidata", un nuevo formato por el que apuesta Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cambio en la forma de consumo de entretenimiento ha llevado a las televisoras a modificar el número de capítulos de sus melodramas.



Un claro ejemplo es la actual barra de telenovelas de Televisa, que mezcla telenovelas de largo formato con otras de pocos capítulos en horario estelar como es el caso de “La Candidata”, telenovela que termina el próximo 12 de febrero y que contó con tan sólo 62 capítulos.



Incluso, el nombre de estos melodramas cambia a teleseries, un producto que busca llegar de manera rápida y contundente a la audiencia. Es decir, en unos cuantos meses.



Curiosamente, las primeras telenovelas que realizó Televisa tenían pocos capítulos, como en el caso de “Senda prohibida”, una telenovela en blanco y negro que tuvo cincuenta episodios. Con el tiempo y la aceptación llegaron a extenderse de tal manera que algunas duraron más de un año.



La actriz Victoria Ruffo ha visto estos cambios. Durante la grabación de “Las Amazonas” compartió que prefiere las historias largas (como actriz y como público) y recordó que el formato corto siempre ha existido pero funciona de acuerdo a la época.



“Yo empecé en la televisión haciendo novelas de 20 capítulos que salían una vez por semana y funcionó en su tiempo, no en su totalidad porque sino no hubiera quedado pero se vale experimentar y hacer otras cosas, Si funcionan o no dependerá de la gente, a mí me gusta la telenovela larga”.



“Las Amazonas”, por ejemplo, contó solamente con 61 capítulos.



Valentín Pimstein fue el responsable de la primera telenovela de larga duración en la televisión: “Mundo de juguete”. Historia protagonizada por Graciela Mauri y Rocardo Blume que inició transmisiones a finales de 1974 y duró hasta inicios de 1977; es decir, más de 600 episodios.



Otros ejemplos de este tipo de telenovelas largas de televisoras son “Carrusel”, “Agujetas de color de rosa” y “Rebelde”.