Vidente envía mensaje al mundo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La vidente Deseret Tavares se define así misma una persona como cualquier otra, sensible a las tristezas y las alegrías, con una enorme pasión por la vida y por su trabajo.



Pero lo que la ha diferenciado del resto, a nivel internacional, es la certeza con la que ha predicho diversos acontecimientos de suma relevancia en todo el mundo, como la muerte del cantante Juan Gabriel, con mes y causas incluidas, y el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



En entrevista la clarividente colombiana de 38 años de edad, que fue criada en la Unión Americana, confesó que desde que tiene conocimiento de sus habilidades, su misión ha sido “la búsqueda de lo que viene siendo la verdad”.



Deseret expresó su felicidad por pisar tierras aztecas. “No me imaginaba todos los halagos, el trato que me han dado aquí en México. Ya estaba enamorada de México, pero ahora me enamoré aún más”.



Vaticina una guerra



La vidente señaló que habrá terremotos a lo largo de América Latina, desde la punta argentina hasta Estados Unidos; también un tsunami en el área del Caribe; pueden verse afectados Puerto Rico y Panamá.



En el terreno de los espectáculos, afirmó que el cantante boricua Ricky Martin se va a casar y que alquilará un vientre para tener una niña.



“Elton John se muere. Don Vicente Fernández también, las cartas me mostraron que ya se llegaba el tiempo”.



“Habrá un atentado contra Donald Trump, y viene el inicio de una guerra de mucho tiempo”.