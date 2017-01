Inolvidable para mi corazón…

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las luces se apagaron y Jesús Navarro pasó al frente para tomar el micrófono y hacer un anuncio importante al público hermosillense.



"Quiero invitarlos a todos a que me acompañen a cantarle 'Las mañanitas' a Bibi, porque acaba de cumplir años y le vamos a celebrar aquí en Hermosillo", reveló el vocalista de Reik mientras invitaba a pasar al frente al guitarrista eléctrico del grupo que escuchó en un perfecto coro la emblemática canción de cumpleaños mientras personal de Mátalas Callando pasaba con un pastel de chocolate.



La vela de bengala que adornaba el postre resaltó en la oscuridad y Bibi Marín se mostró conmovido ante el gesto de sus compañeros de Reik y la comunidad sonorense que desde sus lugares gritaban felicitaciones para el músico.



Fue así como el romántico concierto de Reik se llevó las palmas y suspiros de la noche del sábado 28 de enero en Expo Fórum en el marco de su tour Des/Amor; donde las parejas jóvenes y adultos iniciaron la noche con alegría con "We only have tonight", "Pierdo el control" y despertaron la melancolía con "Noviembre sin ti".



"Teníamos demasiado tiempo que no estábamos aquí. Los extrañábamos mucho y no es nunca nuestra intención tardarnos en regresar, pero pasó eso porque estábamos haciendo un disco nuevo para ustedes y trabajando en este show", dijo Jesús Navarro al inicio del concierto.



"Estamos muy contentos de estar especialmente aquí, en una ciudad que nos trató espectacularmente bien desde que comenzamos nuestra carrera, que teníamos 17, 18, 21 años y nos recibieron con los mismos gritos", agregó.



Mamá va de fan



Reik no sólo unió parejas para una romántica velada en Expo Fórum; también a Cecilia Ceballos, de 57 y a su hija Daniela María Navarro, de 23 años; con quien comparte el gusto por la música de la agrupación y se destacó entre todas las personas del público por bailar frenéticamente mientras entonaba las canciones a todo pulmón.



"Me gustan mucho. Tengo una hija joven y me llena de juventud. Ella me hizo fan –ríe-,soy amante de la música y me gusta todo tipo de música. En cuanto supimos que vendrían compramos los boletos inmediatamente y por eso tenemos muy buen lugar en la fila".



"Me gusta mucho compartir el amor, el paisaje que nos dan sus canciones, hay mucho amor, naturaleza, belleza y unión en las canciones de Reik".



Canciones como "Peligro" y "De qué sirve", fueron las que pusieron la alegría por su ritmo mientras que la melancolía se apoderó de Expo Fórum con "Yo quisiera", "Te fuiste de aquí", "Náufragos", "Ciego" y más. La noche cerró a las 23:25 horas con "Ya me enteré" y "Qué vida la mía" que llenó de aplausos y ovaciones al trío de músicos que entre sonrisas y ademanes, se despidieron de Hermosillo.