"Nos hizo falta tiempo" con Manzanero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Faltaban dos horas para el inicio del concierto y ya había personas algunos lugares en espera de que el concierto de Armando Manzanero, uno de los compositores más reconocidos en vida.



El concierto empezó puntual, 22:30 y el cantautor yucateco ya salía al escenario con un sombrero y abrigo café, con una bufanda alrededor del cuello, mientras sus músicos tocaban la introducción de Inolvidable. El público empezó a gritar ya aplaudir de emoción al ver la pequeña figura de uno de los grandes y queridos de México.



En la calle había tanta gente que era prácticamente imposible pasar entre ellos, todos muy atentos a lo que Armando hacía, de lo que cantaba. Como es el caso de la señora María Lourdes Gómez, que venía con su familia desde Obregón y muy efusivamente dijo que su canción favorita era: ¡Todas!



Armando bromeó con la audiencia en varias ocasiones, en una de ellas dijo.



"Allá en mi tierra, de donde yo soy también hace frío todo el tiempo y en todo momento, nadas más que con el calor no se siente, no se siente, pero la verdad si hace frío, soy de Yucatán (risas) y así como me ven de recortado nadie puede pensar que soy holandés pero cuenta la leyenda que los conquistadores llegar a mi tierra, los estaban esperando mis antepasados mayas (porque yo soy 100% maya) y ahí mismo se los comieron, entonces de ahí me viene la sangre europea que yo traigo en las venas…" (Risas del público).



¡Arriba Sonora!



Hubo uno de los momentos más emotivos de todo el festival, en el que Manzanero le cantó las mañanitas al FAOT y al terminar grito "arriba Álamos, arriba Sonora" . Después de esto Armando le presentó al público a su hijo Juan Pablo Manzanero, el cual le habló a los cientos de oídos que ahí se encontraban. "Es un placer estar con ustedes y quiero agradecer a mi padre por heredarme esta bonita profesión y a mi madre por regalarme la altura". A lo cual el público reaccionó con aplausos y risas, ellos cantaron "Voy a apagar la luz".



Armando también se hizo acompañar Aranza y juntos entonaron "nada personal" y como casi en todas las canciones, el público le rindió una ofrenda de aplausos a la pareja.



También improvisó una canción que dice le cantó su papá a su mamá "voy a cambiar, necesito cambiar, pero de mujer". Mencionó que es la primera vez que la canta, pero que se sintió en confianza para hacerlo. T



Ya para terminar el maestro Manzanero agradeció y muy rápido bajó del escenario, para luego volver ahora con un elegante traje color guinda y acompañado nuevamente de su hijo y Aranza, los tres levantaron las manos y agradecieron mientras sonaba la introducción de la canción que interpretarían después "Sabes una cosa".



Parecía que ahora sí sería el final, pero Armando Manzanero volvió nuevamente e interpretó "Por debajo de la mesa", para ahora sí, ser despedido en medio de un caluroso agradecimiento de los presentes a través de palmas y ovaciones.