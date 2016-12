Yuridia despide el año cantando

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Entallada en un vestido rojo y ante los gritos de los seguidores que esperaban impacientes el espectáculo, la cantante Yuridia ofreció su último show del año como parte de los artistas que engalanan la Mega Feria Imperial en Acapulco.



Alrededor de 11 mil personas se dieron cita en la explanada del teatro “María Bonita” donde las notas de “Así se fue” abrieron la velada.



“Buenas noches Acapulco, gracias por acompañarme. La siguiente canción es un tema que me cambió la vida”, declaró antes de “Ángel”, luego siguió con “Te equivocaste” y “Lo que son las cosas”.



Durante 90 minutos la ex integrante de “La academia” demostró su vitalidad y conexión con su público, al que puso a cantar con decenas de melodías.



Entre covers, temas románticos y los de su reciente producción discográfica seis, la anfitriona complació a melómanos de todas las edades, quienes prefirieron disfrutar de su actuación que subirse a los juegos mecánicos u otra actividad.



“¿Estamos pasándola bien o no? Me encanta que estemos todos aquí, que este sea el último show del año, después de mucho tiempo volver a Acapulco es fantástico”, aseveró.



“Ahora entendí”, “Polos opuestos”, “La maldita primavera” y “Ya te olvidé”, fueron otros de los temas que interpretó luciendo diferentes cambios de vestuario.



Bien acompañada.



En conferencia de prensa, previo a su participación, habló sobre su próxima producción discográfica que comenzará a grabar en 2017 y en la que todavía no confirma los nombres de artistas que podrían acompañarla, sin embargo, dijo que le gustaría trabajar con Miguel Bosé.



La intérprete de “Cobarde” también platicó sobre su nueva etapa en Televisa y de la posibilidad de incursionar en un futuro como actriz, aunque admitió que no es buena actuando.



Como parte de la quinta edición de la Mega Feria Imperial, que desde el 23 de diciembre y hasta el 7 de enero recibe visitantes, también se llevó a cabo el show de patinaje sobre hielo Illusion on Ice. Entre los artistas que se espera en los festejos de fin de año está Gloria Trevi.