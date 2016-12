Emmanuel y Mijares prenden Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Personalidades del espectáculo, la política y fans de diferentes generaciones se dieron cita ayer jueves para la presentación de Emmanuel y Mijares en el Fórum de Mundo Imperial Acapulco, en una noche llena de nostalgia y baile.Los acordes de "Bella señora" marcaron el inicio del concierto que por dos horas reuniría sus mejores éxitos.Los intérpretes lograron dar gusto al público no sólo con su música, sino con las selfies que captaron su atención a mitad de alguna de las piezas. Fue así que se hizo notar la presencia del conductor Adal Ramones quien desde primera fila -y mientras Mijares cantaba "Tan sólo"- no dudó en tomarse una foto grupal.“Tenemos aquí un icono de la televisión, un hombre que nos ha hecho reír, cantar... quiero pedir un aplauso para el señor Adal Ramones", comentaría más adelante Emmanuel."No se murió el amor", "El privilegio de amar", "Uno entre mil" y "Para amarnos más", fueron de las piezas más coreadas de Mijares, y fue precisamente en esta última que un joven del público aprovecharía para pedirle matrimonio a su pareja.Por su parte en "Rey azul" Emmanuel lució sus mejores pasos con sus zapatos azules brillantes.El momento íntimo de la noche lo daría Alexander Acha, hijo de Emmanuel, al subir desde el público de manera improvisada, para cantar en trío "Enséñame", mientras su padre comentaba "como estas cosas no están preparadas y ustedes gritan y él se sube, tenemos que esperar a que las cosas (los músicos) estén listas"."La chica de humo" y "La última luna" anunciarían el final de la noche, y sería con el último tema interpretado por ambos, "Toda la vida", que Emmanuel anunciaría la presencia del ex presidente de México, Felipe Calderón : "Quiero pedir un aplauso muy fuerte para dos personas que ayudaron a este país y lo llevaron de la mano, al presidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala", comentó.Así terminaría un concierto con sold out lleno de energía.