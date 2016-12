México con olor a palomitas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cine norteamericano no fue el único en conquistar las taquillas de los cines. Algunos expertos en la materia consideran que México está en uno de los mejores momentos en cuanto a producciones cinematográficas y este 2016 se vio reflejado en lo que algunos de sus filmes recaudó; ya sea permaneciendo varias semanas en cartelera, o bien, en sus primeros días de estreno.Los resultados de las películas nacionales llevaron a que el cine mexicano tuviera un año récord en taquilla. Con datos recolectados del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) te presentamos cuáles fueron los éxitos mexicanos más taquilleros de este 2016.1. ¿Qué culpa tiene el niño? (Dir. Gustavo Loza)La cinta se convirtió en el segundo mejor estreno mexicano de la historia con 65.10 millones de pesos de viernes a domingo y 71.57 mdp al sumar la taquilla del jueves. El gran mérito de Gustavo Loza (director), Mónica Lozano (productora de No se aceptan devoluciones) y Karla Souza (protagonista y productora de la cinta) fue ofrecer una comedia que tuvo una envidiable recomendación boca-en-boca, tanto así que multiplicó su taquilla inicial por cuatro y finalizó como la película mexicana más taquillera de 2016 y la tercera (mexicana) más taquillera de la historia, con 277.8 mdp y 5.89 millones de espectadores.2. No manches Frida (Dir. Nacho G. Velilla)En sus primeras 72 horas, “No manches Frida” sumó 63.20 millones de pesos y 1.29 millones de espectadores, lo cual la colocó en el top de los 5 mejores estrenos de películas mexicanas junto a “No se aceptan devoluciones”, “Un gallo con muchos huevos”, “La dictadura perfecta” y “¿Qué culpa tiene el niño?”.3. La leyenda del Chupacabras (Dir. Alberto Rodriguez)Fue un largo camino, pero lo consiguió: “La leyenda del Chupacabras” al final se convirtió en la primera película de la saga “La leyenda” que rebasa los 100 millones de pesos, y la séptima animación mexicana que llega a nueve dígitos.4. Treintona, soltera y fantástica (Dir. Chava Cartas)Bárbara Mori despegó con “Treintona, soltera y fantástica”, comedia que fue el séptimo mejor estreno mexicano de la historia y al final se instaló en el Top 3 anual mexicano de 2016, con 135.7 mdp y 2.95 millones de espectadores. La comedia se quedó a 7 millones de ingresar al Top 10 histórico mexicano.5. El Jeremías (Dir. Anwar Safa)El brazo distribuidor de Sony le permitió tomar vuelo a esta comedia durante octubre, un mes benévolo para el cine nacional. En su semana debut arrancó en cuarto puesto. Sus 11.35 mdp de sus tres primeros días terminó multiplicándolos por tres, para colocarse en el lugar 11 nacional de 2016, con 35 mdp.6. Qué pena tu vida (Dir. Luis Eduardo Reyes)Cuando parecía que nada alteraría el Top 10 anual del cine mexicano, llegó este remake del éxito chileno de 2010 y se posicionó en el séptimo puesto, con más de un millón de espectadores y más de 43 mdp.7. La niña de la mina (Dir. Jorge Eduardo Ramírez)“La niña de la mina”, pese a su publicidad cercana a cero, logró permanecer varias semanas en el Top 10 (entrando y saliendo, en función de las ciudades donde se estrenaba) y finalizar su corrida comercial con 18.62 mdp, una suma que en otros años le hubiera alcanzado para estar en el Top 10 anual.8. Compadres (Dir. Enrique Begne)Recaudó 80.27 mdp en México, suficientes para un lugar en el Top 60 de 2016 )y un lugar en el Top 40 de películas mexicanas más taquilleras en los últimos 20 años. Tuvo un debut por arriba de los 30 mdp, y que en EU fue la película en lengua extranjera más taquillera durante la primera mitad del año, con 3.12 mdp.9. Desierto (Dir. Jonás Cuarón)La película propuesta para representar a México en los premios Óscar 2017 como “Mejor película extranjera” tuvo una atípica corrida comercial: debutó a mediados de abril, en quinto lugar, y se mantuvo entre las posiciones 4-5-6-7 durante el siguiente mes, lo cual multiplicó sus números iniciales (cercanos a los 10 mdp). Finalizó con 38.24 mdp, 30% arriba de “Me estás matando, Susana”.