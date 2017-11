Jay Z admite que le fue infiel a Beyoncé

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cantante confesó que tuvieron que tomar terapia musical para salvar su matrimonio Jay Z reconoció que le fue infiel a su esposa, la cantante Beyoncé, y que para poder salvar su matrimonio, ambos tomaron terapia musical.



En una entrevista que ofreció a The New York Times, el cantante que encabeza la lista de nominaciones al Grammy 2018, confesó lo difícil que es lidiar con la infidelidad, lidiar con el dolor que provocas en el otro.



"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello", reconoció. Jay Z y Beyoncé llevan 15 años juntos, nueve de casados y tienen tres hijos en común, y para poder superar la crisis que trajo consigo el engaño del cantante, se enfocaron en componer canciones juntos, a modo de terapia, confesando sus sentimientos en la letra de dichos temas.



“Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie…



En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad", confesó.



De acuerdo al diario español El País, Beyoncé compuso "Lemonade" un material discográfico que surgió en oposición al disco colaborativo de ella y Jay Z. Sobre ese material, el cantante expresó que no tienen planeado que salga a la luz, y revela que aunque los ayudó mucho como pareja, fue muy incómodo.



“Al final del día realmente teníamos un respeto muy sano por el arte del otro. Creo que ella es increíble”, admitió.