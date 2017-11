'Los narcos siempre me han tratado bien', asegura Espinoza Paz

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cantante Espinoza Paz dijo que los narcotraficantes para los que ha cantado siempre lo han tratado bien.



Paz detalló, en una entrevista para el programa “Al Punto” con Jorge Ramos, cómo es que lo contactan y el hecho de tener que aceptar siempre que eso ocurre. Ramos le comentó que el negocio ya no es grabar discos sino las presentaciones en vivo.



“¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha? Toques para los 15 años o para la esposa”, le preguntó.



“No, pues te hablan. Tienes que decir que sí porque si no, tienes que ir de todas maneras”, respondió Paz, quien añadió “yo no sé por qué la gente se asusta, es bien sencillo: yo divierto a las personas, mi trabajo es la música, pero también hay doctores que se los llevan a fuerza.



“Nosotros nos dedicamos a hacer música y a contar nuestra vida. Ellos se llevan lo que necesiten, no precisamente músicos, te hablan y te dicen 'oiga lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar. Yo quiero que venga, si no viene yo voy por usted'”, detalló Espinoza Paz, quien dijo que siempre les responde que no vayan por él, que él va al lugar donde lo solicitan.



“Yo voy, pero te tratan bien a final de cuentas. En mi caso, siempre me han tratado bien”.