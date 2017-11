Cápsicum Orquesta pone a bailar con salsas nuevas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es difícil que la gente se pare a bailar con salsas que no conoce, dice el músico Carlos Toledo. Pero no imposible. Hace algunos años fundó Cápsicum Orquesta, cuyo principal objetivo es proponer salsas nuevas, temas nacidos en el contexto mexicano, que no sólo pongan a bailar sino que le hablen al público.



No ha sido fácil, reconoce, pero si hay algo que saben muy bien es nadar contracorriente, incluso con los pocos espacios que se abren en medios para propuestas nuevas.



“Tiene que ver con las estaciones de radio que no le dan mucha entrada a este tipo de formatos. Hay orquestas que son muy buenas, que sacan covers y de pronto tienen esta oportunidad de sonar en radio, pero con propuestas originales es más difícil”, dijo a El Universal.



Este 30 de noviembre Cápsicum presenta su disco “Prueba el sabor” un disco en el que incluyen temas originales y también algunos boleros. Curiosamente, mezclan la salsa con géneros como el son jarocho. La presentación será en el Estudio “A” del IMER, con entrada gratuita a las 18:00 hrs.



En cuanto a la letra de sus temas, Carlos resaltó la importancia de hablar del contexto mexicano a través de este género que te levanta de la silla y te pone a bailar, pues así también das a la gente la oportunidad de reflexionar.



“Tengo una canción que habla de la violencia, de lo que está pasando en México y se llama Un mismo sol. El coro dice 'de tierra Azteca traigo un mensaje de corazón/ que cantemos juntos al ritmo de un nuevo sol”. Habla de la violencia, de que hay que tener unidad entre nosotros. También hay temas de amor y desamor en el disco”, platicó.



Cápsicum está integrada por Ulises Bernal, Milton Muñoz,Manuel Ortega, Ángel Martínez, Dania Pantaleón, Francisco Becerra, SIM Bringas, David Moreno y Antonio Vilchis.



El artista resaltó el trabajo de mexicanos en este género no sólo en México sino en Nueva York. De hecho, su amor por la salsa nació hace varios años y eso lo llevó a estudiarla en Puerto Rico. Al regresar a México decidió reunir a su equipo de trabajo y apostar por lo nuevo.